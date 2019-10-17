　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購觀察雙11消費表現　東南亞3大族群特別熱衷

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

蝦皮購物（圖／記者洪菱鞠攝）

▲蝦皮購物分享雙11消費趨勢。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

進入下半年零售旺季，對於即將到來的最大檔期雙11購物節，各家電商平台已經提前預熱，從10月中下旬起將有一系列促銷活動陸續上檔，而這波電商戰火不只有中國大陸、台灣在推動消費熱潮，東南亞國家也很投入，從消費群族進一步觀察，網購業者發現有3個族群近年特別熱衷雙11。

電商大做雙11，在各種優惠好康刺激下，帶動活動檔期以及11/11單日業績飆漲，助攻全年業績表現，其中不乏有百萬刷手在雙11狂買，像是東森購物去年在主活動開跑後，短短半天就出現兩名百萬刷手，其中一位更是一口氣買了47支iPhone 8。

從消費趨勢來看，東森購物表示，去年買最多的是apple、掃地機器人次之，主要購買族群年齡層為35～45歲，性別方面，男性佔45%，偏好購買3C、家電類商品；女性則佔55%，喜歡採購居家美妝及生活家電。

除了台灣，雙11在東南亞也創造了一波購物潮，蝦皮購物比較2016年到2018年的雙11消費表現，結果發現男性消費者、非首都地區消費者、熟齡消費者3個族群，近年特別熱衷雙11購物節。

蝦皮購物分析，男性購物行為成長速度是女性消費者的2倍，其中，智慧手錶、行動電源、襯衫、皮夾等商品最受青睞，也代表了男性消費需求的主流品類；在非首都城市以外的消費者，雙11當天的購物行為較平日更加活躍，尤其在較小規模的城市和農村地區，擁有裝置的人們可以輕鬆使用手機購物，不受地理條件限制；熟齡消費者方面，50歲以上消費者的訂單量大幅成長了30倍，直覺式的手機購物介面，讓他們逐漸消彌了年齡障礙。

ET快訊
搭飛機行李過重！她急穿「2.5公斤衣」…照片曝光網狂讚
快訊／高雄逆子拿剪刀刺媽媽胸口！母倒臥血泊亡
快訊／韓國瑜：若我選上總統　將主動廢除一例一休
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購觀察雙11消費表現　東南亞3大族群特別熱衷

轉角遇到愛！伊莎貝爾、皇樓、御倉屋聯合促銷　「雙重好禮囍成家」現金、婚戒抱回家

瞄準生鮮商機！量販店「現買現煮」服務再升級　超市祭土雞76折起

鏟肉18KG！張克帆重現紅孩兒「再瘦6KG拍性感寫真」

Dior地圖上沒有台灣惹議！官方滅火：尊重並維護一個中國　Angelababy受波及

LV推出可愛卡帶包！楊丞琳、鄧紫棋、迪麗熱巴帥氣出席

好市多驚見「F牌潮帽」！佛心「官網3.8折價」下殺...粉白色超百搭　網敲碗瘋搶

音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

樂天市場全球布局　開拓台、日、法、德市場跨境商機

板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

網購觀察雙11消費表現　東南亞3大族群特別熱衷

轉角遇到愛！伊莎貝爾、皇樓、御倉屋聯合促銷　「雙重好禮囍成家」現金、婚戒抱回家

瞄準生鮮商機！量販店「現買現煮」服務再升級　超市祭土雞76折起

鏟肉18KG！張克帆重現紅孩兒「再瘦6KG拍性感寫真」

Dior地圖上沒有台灣惹議！官方滅火：尊重並維護一個中國　Angelababy受波及

LV推出可愛卡帶包！楊丞琳、鄧紫棋、迪麗熱巴帥氣出席

好市多驚見「F牌潮帽」！佛心「官網3.8折價」下殺...粉白色超百搭　網敲碗瘋搶

音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

樂天市場全球布局　開拓台、日、法、德市場跨境商機

板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

中國新加坡打造海陸貿易走廊　透過重慶連結「一帶一路」

美要求中方官員通報見面對象　陸：違反國際公約

新幹線120節車廂泡水　修復太難重新生產更划算

「重慶. 台灣週」開幕 百位中小企業家聚焦兩岸經貿商機

明年經濟成長放緩、衰退風險可控　兩大因素支撐全球經濟走勢

李婉鈺妨害公務案：不對警察道歉，我被吃豆腐才動手　

幻象飛官何子雨失事近2年　空軍證實尋獲戰機黑盒子

「台灣AI雲」正式商轉！　華碩展現人工智慧軟體與系統整合力

拿出來補妝超驕傲！嬌蘭聖誕彩妝像極了夢幻逸品

看準南部百貨商機挺進台南　小米台南西門店開幕

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

消費熱門新聞

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

LV推出可愛卡帶包！

鏟肉18KG！張克帆瘦回紅孩兒

Dior地圖上沒有台灣惹議

禮客周慶Max & Co.萬元包賣2千元

板橋大遠百周慶化妝品3.8折起

運動前後照吃　選對食物效果加倍

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？

瞄準生鮮商機！量販店「現買現煮」服務再升級

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

摩斯人氣米漢堡　團購開賣兩款限定版口味

樂天市場全球布局　開拓4國跨境商機

轉角遇到愛！「雙重好禮囍成家」現金、婚戒通通抱回家

松果購物登錄興櫃　雙11挑戰翻倍漲

更多熱門

相關新聞

鏟肉18KG！張克帆瘦回紅孩兒

鏟肉18KG！張克帆瘦回紅孩兒

資深男團《紅孩兒》宣告正式復出！從小鮮肉變成大叔的主唱張克帆，體重巔峰期曾胖到96公斤，最近為了演唱會成功鏟肉瘦回紅孩兒，除了勤練身體運動和靠著帆嫂双兒的愛心低GI餐，還搭配保健食品，成功鏟肉18公斤，更大喊「再瘦6公斤！就要穿回性感黑紗拍寫真」！

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

松果購物登錄興櫃　雙11挑戰翻倍漲

松果購物登錄興櫃　雙11挑戰翻倍漲

港商鋪租金重挫10%　創21年最大跌幅

港商鋪租金重挫10%　創21年最大跌幅

迎戰雙11　PChome接單量提高8倍

迎戰雙11　PChome接單量提高8倍

關鍵字：

網購電商雙11蝦皮購物東森購物

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面