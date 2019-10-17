網購觀察雙11消費表現　東南亞3大族群特別熱衷

▲蝦皮購物分享雙11消費趨勢。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

進入下半年零售旺季，對於即將到來的最大檔期雙11購物節，各家電商平台已經提前預熱，從10月中下旬起將有一系列促銷活動陸續上檔，而這波電商戰火不只有中國大陸、台灣在推動消費熱潮，東南亞國家也很投入，從消費群族進一步觀察，網購業者發現有3個族群近年特別熱衷雙11。

電商大做雙11，在各種優惠好康刺激下，帶動活動檔期以及11/11單日業績飆漲，助攻全年業績表現，其中不乏有百萬刷手在雙11狂買，像是東森購物去年在主活動開跑後，短短半天就出現兩名百萬刷手，其中一位更是一口氣買了47支iPhone 8。

從消費趨勢來看，東森購物表示，去年買最多的是apple、掃地機器人次之，主要購買族群年齡層為35～45歲，性別方面，男性佔45%，偏好購買3C、家電類商品；女性則佔55%，喜歡採購居家美妝及生活家電。

除了台灣，雙11在東南亞也創造了一波購物潮，蝦皮購物比較2016年到2018年的雙11消費表現，結果發現男性消費者、非首都地區消費者、熟齡消費者3個族群，近年特別熱衷雙11購物節。

蝦皮購物分析，男性購物行為成長速度是女性消費者的2倍，其中，智慧手錶、行動電源、襯衫、皮夾等商品最受青睞，也代表了男性消費需求的主流品類；在非首都城市以外的消費者，雙11當天的購物行為較平日更加活躍，尤其在較小規模的城市和農村地區，擁有裝置的人們可以輕鬆使用手機購物，不受地理條件限制；熟齡消費者方面，50歲以上消費者的訂單量大幅成長了30倍，直覺式的手機購物介面，讓他們逐漸消彌了年齡障礙。