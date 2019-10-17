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設計007水中救援機、機場共享辦公室　台科大奪德國iF設計新秀獎

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▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系學生林柏岑，設計傷口緊急處理繃帶，協助傷口止血避免感染。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大設計系學生設計水中救援無人機、新型傷口繃帶，建築系學生則提出機場共享辦公空間系統，三件作品實用又創新的設計皆奪下2019德國iF設計新秀獎。

2019德國 iF設計新秀獎（iF Design Talent Award）是專為學生設立的設計獎項，競賽分為四大主題，像是替007詹姆士龐德設計非致命武器、針對工作空間提出新型態改善方案等。今年全球共有52件作品入圍，台科大設計系與建築系團隊共三件作品獲獎。其中，設計系學生設計的與007任務結合的水中救援無人機，獲頒500歐元獎金。

▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲▼台科大建築系學生為機場商務旅客打造安靜且安全的共享辦公空間系統，獲德國iF設計新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

台科大校長廖慶榮表示，德國iF設計獎是全球最重要的設計競賽之一，每年吸引全世界上千名設計師角逐參賽，台科大學生透過設計解決生活周遭的問題，除了提出創新的設計構想，作品也融入機構設計等實務內容，既務實又創新。

台科大設計系學生林靖芳、林宜樺共同設計「水中救援無人機」，無人機可在水中自動前進，也具有彈射氣囊、氧氣瓶、發光警示的功能，能夠即時協助水下救援行動，提供溺水者氧氣並且使其快速浮出水面，提升救援成功機會。團隊將作品概念衍生為007執行水下任務的輔助工具，成功奪下2019年iF設計新秀獎。

林靖芳表示，近年來潛水運動越來越盛行，但是水下活動存在一定的危險性，身邊就有朋友曾經在浮潛時發生嗆水意外。為了提升水中活動的安全性，並且增加救援成功機會，團隊共同發想無人機救援，雖然作品目前還在概念階段，但是設計時已將機構電路、符合人體工學的造型設計通通考慮進去，期待在未來水中救援無人機能夠真的實現。

▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系設計水中救援無人機，獲德國iF新秀獎肯定。（圖／台灣科技大學提供）

另一組設計系獲獎作品，由大四學生林柏岑和榮總身障重建中心合作，針對在野外受傷產生大面積傷口，設計新型的傷口緊急處理繃帶。繃帶特殊的結構設計，可以改善傳統繃帶只能單向纏繞，無法有效讓傷口閉合的缺點，透過兩側繃帶的拉力使肌肉向內閉合，幫助止血的同時也避免傷口感染。

台科大建築系學生謝宗穎、黃宣庭提出「共享辦公空間系統」，在機場內的閒置區域規劃可移動式的辦公隔間，提供會議桌椅、視訊螢幕等設備，同時結合App功能方便使用者預訂空間，也可以與他人共享共用，提供機場候機的商務人士隱密又安全的工作空間。

▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系林靖芳(右)、林宜樺(左)設計水中救援無人機，獲得iF新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

建築系碩二黃宣庭表示，很多人候機時習慣拿出電腦工作，但是候機室環境吵雜，還要照顧行李，缺乏隱私性也較不安全，因為自己有在接案，出國時經常需要找地方即時處理工作，很能體會商務旅客的需求，因此提出把機場內的閒置空間再利用，規劃成舒適的辦公區域，提供旅客更完善的服務。

▲▼ 台科大奪德國iF設計新秀獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系學生林柏岑設計傷口緊急處理繃帶，獲iF設計新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

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