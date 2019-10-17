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跟土耳其對幹美國最擔心啥？美在土國存了50枚核彈！

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▲土耳其的「因吉爾利克聯合空軍基地」，內藏50枚核彈！(圖／達志影像／美聯社）

土耳其的「因吉爾利克聯合空軍基地」，內藏50枚核彈！(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

土耳其最近對敘利亞北部的庫德族發動跨境軍事行動，美國隨即決定對土耳其實施制裁，讓美、土兩國關係陷入緊張。 美國國內更對存放在土耳其空軍基地內的美國核武器的安全性相當擔憂。

美國官員及「科學家聯合會」(FAS)都先後呼籲政府從土耳其撤出核武器。但美國總統川普表示，他相信基地和這些核武的安全。

20世紀50年代，美國在土耳其東南部建立了「因吉爾利克聯合空軍基地」(Incirlik Air Base)。儘管美國長期以來從未公開承認，但此一空軍基地存放著美國核武，已是「公開的秘密」。

自2016年土耳其發生針對艾爾多安(Tayyip Erdogan的流產政變以來，政變以來，美國駐土耳其的核武安全問題就不斷被提起。近年來，美國軍方官員一直注視著此一問題。日前土耳其對敘利亞境內的庫德族人採取軍事行動之後，上述憂懼變成了「迫切的危機」。

《紐約時報》14日引述消息人士的話報導，美國國務院及能源部代表討論過過將這50枚核武從上述地點撤出的方案。 另外據俄羅斯「衛星網」報導，「美國科學家聯合會」因為當前美土關係緊張，也呼籲從該基地這些核武。

FAS核資訊專案主管克里斯坦森(Hans Kristensen)說：「美國毫無作為，還拖了這麼久，讓這個問題如今變得過於明顯和時間緊迫。是美國將把自己逼到了死角。」

但是，美國總統川普對此事並未顯示「擔憂」。周二當被問及是否擔心「因吉爾利克空軍基地裡50枚核武器的安全」時，川普表示：「我們很有信心，我們在那裡有一個非常棒的空軍基地，一個非常強大的空軍基地。」

川普的上述回應，也被外界認為是他對外承認了此事。CNN說，這使他成為首位公開承認多年來被視為此一「公開秘密」的美國總統。

此外，土耳其總統發言人卡林(Ibrahim Kalin)表示，土國政府無意關閉美軍駐在土耳其南部的因吉爾利克基地。

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