台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴　席開240桌千人祝壽

▲台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴席開240桌盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

農曆9月19日是觀世音菩薩佛辰日，台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，來自全國各地信眾返廟，向觀世音菩薩上香祝壽祈福，整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，中午平安宴席開240桌約2千多人與會祝壽，盛況空前。

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安平觀音亭主委吳高明月指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

吳高明月主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩佛辰日，特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生。吳高明月主委期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，並請大家一起誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。





17日愈接近中午來的信眾是愈來愈多，整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，觀音佛誕平安宴於中午12時15分左右開席，共席開240席，均座無虛席，近2400位信眾共同與宴，盛況空前。安平觀音亭吳高明月主委，並籲請信眾開動前要先唸佛，供養三寶後再開動。吳高明月主委，邀請台南市佛教會理事長、西華堂、檀林精舍住持上旻下慧法師向信眾開示，彰顯觀音佛祖聞聲救苦的慈悲精神。

台南市議員盧崑福、市議員蔡淑惠的秘書……等多位民代、里長、安平區長賴青足、台南市警四分局長蔡進閱、安平各級學校校長、友廟…到場祝賀，台南市安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。