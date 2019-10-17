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第三航廈設計拚農曆年前後定案　桃機估「現有旅運能力還可撐6年」

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▲▼桃園機場第三航廈出境大廳亮點「雲頂天花板」示意圖。（圖／桃機提供）

▲桃園機場第三航廈出境大廳亮點「雲頂天花板」示意圖。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場每年旅運量急速成長，適逢桃園機場開航40周年，為持續提升服務品質與營運績效，17、18日舉辦2019機場論壇。由於第三航廈工程3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，目標在明年農曆年前後定案並往前進。桃機董事長王明德則指，去年桃機旅運量為4650萬人次，在第三航廈啟用前，應該還有5~6年可以容忍。

▲▼桃機舉辦2019機場論壇。（圖／桃機提供）

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▲2019年桃園機場論壇場面盛大，吸引多國標竿機場貴賓及航空產業代表與會。（圖／桃機提供）

交通部次長祁文中指出，目前第三航廈正在做精進，之前設計非常好，但關鍵就是設計預算在市場上找不到工作團隊承接，交通部要求桃機公司及總顧問在不影響功能、服務水準之下，應該因應台灣市場上面臨的問題來認真思考。他指出，周五會向交通部長林佳龍作初步報告的簡報，希望在原預算下達到原來報行政院計畫的效益，分標方式也能有明確做法，讓能先行施作的就趕快進行，目標還是希望2023年完工、2024年投入營運。

▲▼桃機舉辦2019機場論壇。（圖／桃機提供）

▲祁文中說，桃機第三航廈設計大方向是明年農曆年前後定案。（圖／桃機提供）

祁文中表示，目前桃機已經提出一些初步想法，會跟部裡作進一步意見交換，確定後就會讓桃機按照共識往前推動，大方向預計明年農曆年前後能定案並往前進。他也說，這件事情行政院很重視，為此開過3次工作會議，在有共識後也會跟行政院報告，屆時行政院的資源會投入，協助機場公司未來各項建設能夠逐漸展開。

桃機董事長王明德表示，全世界機場代表國門，無時無刻都要進步，也非常競爭，未來國際機場運量成長非常快，尤其是亞洲地區，桃機也是如此。為了因應這樣急速成長的旅客，必須提供足夠的設施跟人力來因應，也要思考如何整合桃機公司跟相關單位，包含航警、海關等，今年是桃機連續第4年舉辦智慧機場論壇，透過論壇與各國來交換經驗。

▲▼桃機舉辦2019機場論壇。（圖／桃機提供）

▲王明德指出，以目前桃機現有的旅運能力，在第三航廈啟用前還可撐6年。（圖／桃機提供）

目前桃機第三航廈預計2024年啟用，但面臨快速成長的旅客人次，桃機也在研擬因應措施。不過王明德說，今年農曆年，最多最多旅客的時候是一天有16萬人次，當時加派很多人力，因此運輸設施能夠因應，假如天天過年的話，1年365天乘上16萬次，等於6千萬人次，去年桃機運量約4650萬人次左右，中間還有差距1400萬人次，目前一年平均成長約200萬人次左右，應該還有5~6年可以容忍。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲第三航廈目標2023年底完工，2024年啟用。（圖／翻攝自桃園機場官網）

王明德說，不過那是很痛苦的，所以過程中必須要提供智慧科技來改善，例如用手機、雲端報到，減少現在機場空間的使用，透過把時間跟空間分散，讓旅客不會等在那邊，桃機必須在第三航廈興建完成內有些因應措施，相信沒有問題。

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