台灣隊研發綠能方舟、智慧放牧系統　奪波蘭華沙國際發明展世界第二

▲私立復興實驗高中高一學生關心高齡長者、行動不便或肢體受傷者，研發輔助裝置。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

2019第十三屆波蘭華沙國際發明展，台灣時間今(17日)傳回捷報，台灣代表團共獲得3鉑金、19金、14銀、3銅，總成績排名世界第二。



波蘭發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，波蘭專利局等共同主辦，今年共計有德國、韓國、加拿大，俄羅斯，中國等，25個國家，超過400多件作品參賽，台灣代表團共有48件作品參加，最後總成績僅次於地主國，名列第二。



空軍航空技術學院教授徐子圭和國立屏東技大學校長戴昌賢這次再度攜手合作，成功開發出一艘能把「空氣」、「水」變出「柴油」的船，以20頓的大型油輪為例，由台灣出海到南極半年來回，光靠水和空氣，就能帶回滿滿20頓的柴油，號稱「綠能科技諾亞方舟」的「具風光浪耦合能源擷取及潔淨能源動力系統船舶」，一舉拿下鉑金獎榮耀。

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▲雲科大教授吳益彰設計模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅。（圖／中華創新發明學會提供）

有「國軍發明王」之稱、曾獲總統蔡英文親自接見表揚的徐子圭，這次再度帶來佳作，徐子圭直言，多年來各項綠能開發，就是為了做出這艘綠能船，有別於傳統綠能產業都是儲存電能。

徐子圭也說，這套運作反而是儲存高壓空氣作為動能，模式是船艦由風、太陽及海浪擷取能源的一項創新系統，共13項利技術及10篇論文研究發表，系統不只生成電能，並可由空氣中擷取的二氧化碳與海水電解的氫反應，藉由海浪能及太陽熱能運作，產生高壓空氣震波交互作用及解離，反應生成乙二醚(柴油)及甲醇。



獲得金牌獎的雲林科技大學機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎設計出品結合推桿式輪椅和電動輔助輪椅各自優勢的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」。

▲中華大學師生設計「重製綠色珊瑚礁」，放在水族箱中，具有淨化水質功能。（圖／中華創新發明學會提供）

碩一生高思穎說，傳統手推式輪椅會造成使用者手腕運動傷害，且只能以手掌摩擦輪圈達到剎車效果；然而一般電動輪椅笨重不易收納，外出距離受到電力限制。因此設計出舊有輪椅裝上此模組設計，即能變身成具有推桿驅動之電動輔助輪椅，不但省力且保有原輪椅之收納功能，搭配碟煞在使用上更方便安全。



獲得鉑金獎的還有國立虎尾科技大學林郁青、陳祐弘、張詠心、李仲杰共同研發「智慧無人機放牧系統」，該團隊針對畜牧業，開發穿戴式智慧電子裝置裝置於牲畜身上，此裝置具備與聯網平台通訊功能，聯網平台可架設於放養動物之地區或掛載於輕航機或遙控機上，並藉上述之中長距離通訊聯網設備當成中繼站將訊息傳至地面監控站，使監控站隨時掌握放養動物情況以及牧場內的環境狀況，遇走失情況時能在第一時間使用輕航機或遙控機協尋。

▲台灣隊奪波蘭華沙國際發明展世界第二。（圖／中華創新發明學會提供）



這次發明年紀最小的是台北市私立復興實驗高中高一學生簡齊、翁稟超、謝博宇、姜竑安、陳威佑、江宜蓁六人，他們同樣關心高齡長者、行動不便或肢體受傷的人在日常生活中起身移動都是沉重的負擔，因此積極研發輔助裝置，他們運用不對稱交叉連桿及電動推桿的作用，研發出電動升降的座椅、衛生坐墊及輪椅，可以抬升使用者到適當高度並傾斜支撐，讓使用者的日常生活可以因此而輕鬆、方便又舒服。發明獲得一面金牌。



此外，中華大學工業產品設計學系師生童郁涵、温佩純以及廖偉閔、黃思蓴、杜嘉琪老師也帶來亮眼作品「重製綠色珊瑚礁」，他們利用石門水庫的淤泥結合牡蠣殼、稻穀殼，仿製成充滿孔洞的人造珊瑚，放在水族箱中，具有淨化水質功能，作品獲得一面金牌。



僑光科技大學電腦輔助工業設計系由鄭淳詩、劉康弘老師指導學生賴耀基、楊凱翔、邱浩禎創作「欠驅動機械手臂夾爪」，可提供不同的居家、餐飲服務場域使用，自由簡易的組裝與拆卸。在智慧化潮流下，兼顧技術及功能，快速導入工業及商業應用，作品也獲得一面金牌。