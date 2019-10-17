被告知男嬰「出生15分鐘」就死亡　30年後兒子卻突然與她相認！

▲以為已死去的兒子，竟然在30年後來相認。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛斯巴諾斯市(Los Banos)一名女子30年前曾生下一名男嬰，然而生下後，母親卻告訴她兒子僅出生15分鐘便死亡，為了克服喪子之痛的她為此陷入長期的憂鬱症，沒想到30年後「已死」男嬰的竟然出現與她相認，讓她感到難以置信。

49歲女子貝加拉諾(Tina Bejarano)表示，自己從小在繼父和會虐待她的母親身邊長大，使得一直和家人的關係十分疏遠，已生有一女蒂芙妮(Tiffany)的她，17歲時又懷了男嬰，然而生下後母親卻告訴她不能留下這個孩子，「產後隔天，她回來告訴我，嬰兒出生15分鐘就死了，小孩因為生病所以無法存活下來」。

貝加拉諾即使後來與現任丈夫加德雷(Eric Gardere)結婚後，又生下3名小孩過著幸福的生活，但過去30年來她每天仍活在喪子之痛中，每年還會和對方一起紀念無緣兒子的生日，她表示，「每年都過著很艱難，我很沮喪，會一直哭。」

直到去年，貝加拉諾在長女的建議下接受DNA族譜測試，結果收到一封意外的來信，對方在信中告訴她，「我覺得我們需要談談，因為測試結果說我們有親子關係，你可能是我母親」，而意外與以為已經身亡多年的兒子克里斯汀(Kristin)相認。

原來現年29歲的克里斯汀，出生5天被送到領養機構後，遇到一個充滿愛心的家庭，順利在拉斯維加斯長大成人，現在與妻子和兒子一起住在紐澤西。貝加拉諾表示，她看到克里斯汀時激動地哭了出來，「現在他幾乎每天都會傳給我他和嬰兒的照片」。加德雷也十分開心自己多了克里斯汀這個兒子，2人如今已能以父子相稱，對方計畫11月24日要帶著妻小，前往加州來拜訪他們。

Tina Bejarano said she gave birth when she was 17. Her mother told her she was not allowed to keep the baby. https://t.co/ScSIhoGY1n — Action News on 6abc (@6abc) October 15, 2019

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