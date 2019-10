被告知男嬰「出生15分鐘」就死亡　30年後兒子卻突然與她相認！

▲以為已死去的兒子,竟然在30年後來相認。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國加州洛斯巴諾斯市(Los Banos)一名女子30年前曾生下一名男嬰,然而生下後,母親卻告訴她兒子僅出生15分鐘便死亡,為了克服喪子之痛的她為此陷入長期的憂鬱症,沒想到30年後「已死」男嬰的竟然出現與她相認,讓她感到難以置信。

49歲女子貝加拉諾(Tina Bejarano)表示,自己從小在繼父和會虐待她的母親身邊長大,使得一直和家人的關係十分疏遠,已生有一女蒂芙妮(Tiffany)的她,17歲時又懷了男嬰,然而生下後母親卻告訴她不能留下這個孩子,「產後隔天,她回來告訴我,嬰兒出生15分鐘就死了,小孩因為生病所以無法存活下來」。

貝加拉諾即使後來與現任丈夫加德雷(Eric Gardere)結婚後,又生下3名小孩過著幸福的生活,但過去30年來她每天仍活在喪子之痛中,每年還會和對方一起紀念無緣兒子的生日,她表示,「每年都過著很艱難,我很沮喪,會一直哭。」

直到去年,貝加拉諾在長女的建議下接受DNA族譜測試,結果收到一封意外的來信,對方在信中告訴她,「我覺得我們需要談談,因為測試結果說我們有親子關係,你可能是我母親」,而意外與以為已經身亡多年的兒子克里斯汀(Kristin)相認。

原來現年29歲的克里斯汀,出生5天被送到領養機構後,遇到一個充滿愛心的家庭,順利在拉斯維加斯長大成人,現在與妻子和兒子一起住在紐澤西。貝加拉諾表示,她看到克里斯汀時激動地哭了出來,「現在他幾乎每天都會傳給我他和嬰兒的照片」。加德雷也十分開心自己多了克里斯汀這個兒子,2人如今已能以父子相稱,對方計畫11月24日要帶著妻小,前往加州來拜訪他們。

Tina Bejarano said she gave birth when she was 17. Her mother told her she was not allowed to keep the baby. https://t.co/ScSIhoGY1n