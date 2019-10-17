美國2公民在江蘇被捕「手機電腦全沒收」　川普政府官員證實：監控情勢中

▲ 「中國地平線」表示，由於美中之間政治經濟問題不斷增加，確定本月底結束營運。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國愛達荷州公司「中國地平線」（China Horizons）稱，2名負責英語教學業務的美國人上月在江蘇省被逮捕拘留。外傳當時其中一人的手機、電腦被沒收，美國國務院一名官員已私底下證實這起消息，強調相關人員已在監控情勢發展。

法新社引述「中國地平線」的說法指出，公司創辦人哈蘭（Jacob Harlan）及彼得森（Alyssa Petersen）因偽造罪名被起訴，他們的家屬正尋求國際律師的協助。而為彼得森募集律師費用的gofundme專頁則提到，彼得森已被正式指控「非法越境運送人員」。

據瞭解，哈蘭目前人在江蘇省鎮江市一間飯店裡頭，受到當地警方的嚴密監控。時間拉回9月28日，他被警方拘留的時候，女兒也在他的身邊，當局沒收他的手機和電腦；事後，他的女兒獲准打電話給媽媽，並與一名家族親友搭乘國際線航班離開中國。而彼得森則是在上月27日前後被拘留，曾有長達2周的時間行蹤不明。

「中國地平線」在臉書專頁表示，由於美中之間的政治經濟問題不斷增加，公司已無法在確保安全的情況下讓老師到中國教書，公司會在10月底結束營運。