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突破2千億大關！營所稅暫繳2215億元　成長超過一成

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▲▼報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察臺北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政資訊中心統計，今年營所稅暫繳破2000億元大關，年增率超過一成。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據財政資訊中心統計，今年9月開徵的營所稅暫繳為26.55萬件，金額為2215億元，較去年25.78萬件、1966億元，分別增加7700多件以及249億元，年增率分別為3.0%與12.66%，主要是因為營所稅率從17%調高到20%，對於營所稅暫繳稅收有所貢獻。

每年9月1日起到9月底都是企業要申報營所稅暫繳申報期間，但是因為今年截止日正好遇到颱風，所以營所稅暫繳時間延長至10月1日。營利事業辦理營所稅暫繳有兩種方式可以選擇：

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其一為「一般申報」：是按上一年度營所稅稅額的半數來申報，企業按去（107）年度結算申報營利事業所得稅應納稅額的二分之一為暫繳稅額，自行向公庫繳納，並依規定格式，填具暫繳稅額申報書，檢附暫繳稅額繳款收據，辦理申報。但營利事業採上開方式計算的暫繳稅額超過2,000元且未以投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額及扣繳稅額抵減暫繳稅額者，僅須繳納暫繳稅款，免辦理暫繳申報。

二為，試算申報：帳冊明確的大型企業，今年營所稅暫繳申報，可以依據今年的營業情況選擇，計算方式以今(108）年度前6個月營業收入總額，依所得稅法相關規定，試算其前半年的營利事業所得額，試算其暫繳稅額。自107年度起，營利事業所得稅稅率為20%，全年課稅所得額超過12萬元未逾50萬元者，108年度稅率為19%。

▲▼報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察臺北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

▲報稅情形。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

中美貿易戰　大企業試算申報件數大增四成

根據財政資訊中心統計，今年營所稅暫繳的件數為26.55萬件、較去年的25.78萬件增加約3%左右，但是今年營所稅金額高達2215億元，較去年增加12.66%。進一步觀察，今年申報件數有1.8萬件，較去年2萬多件減少2,129件，年減比率約一成左右，應納稅額為793億元，較去年繳少4%多；自繳稅額約為756億元，較去年減少2.22%。

值得注意的是，外界認為，國內多數企業都受到美中貿易戰影響，可能營收較去年衰退，若是帳冊明確的大型企業，今年營所稅暫繳申報，可能會選擇以「試算申報」，以今年上半年營業收入推估計稅。根據財政資訊中心統計資料顯示，今年採取「試算申報」的案件從去年的460件增加到665件，件數年增率陡升四成以上；稅額較去年減少了四成。

整體而言雖然去年開始中美貿易戰升溫，對於企業獲利會有影響，但是台灣受到中美貿易戰影響不大，所以企業獲利持穩，所以營所稅暫繳稅額增加，並不全然調升營所稅所致。

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