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劉宥彤：保留與藍綠合作空間　「郭家軍」立委提名相對保守

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▲▼玉山科技協會2019年會員大會，郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選後，積極布局「郭家軍」進駐國會。郭台銘幕僚劉宥彤17日受訪時表示，郭台銘未來在國會將採取合縱連橫策略，保留與藍綠合作的空間，因此在立委提名上也相對保守。

針對「郭家軍」立委選戰布局，劉宥彤表示，推動政策、法令修改只有立法院才辦得到，因此除了郭家軍、民眾黨，藍綠兩大黨也很重要，屏除一些政黨對決議題之外，在民生經濟議題上可能也會有共同想法，因此「對郭台銘來說，未來在國會採取合縱連橫的策略。」

劉宥彤進一步說，目前還有三成民眾在總統選舉上未表態，代表大家期待有第三勢力出現，此外，如果到處提名立委，很容易到處樹敵，之後若想推動有共識的政策也不容易，「因此我們在提名上也會相對保守，保留在國會可以與藍綠合作的空間。」

不過，台北市長柯文哲對於民眾黨區域立委的提名策略，曾說立委提名的用途「一種是選上，一種是讓他人落選」，被外界形容是「報復式提名」，是否會與郭家軍的「合縱連橫」策略產生扞格？對此，劉宥彤透露，基層確實有人希望郭台銘自組政黨，但他們現階段仍選擇組智庫、學校，希望未來能支持理念相同的立委、議員甚至里長，並非只侷限於立委選舉。至於柯文哲做為黨主席，會有承擔政黨興衰成敗的責任，對於立委佈局的看法一定會不同。

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