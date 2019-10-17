美交官妻撞死英國少年　死者父母拒絕川普調解

▲鄧恩的母親夏綠蒂(右)表示，他們只是要為兒子討回公道。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國外交官薩庫爾拉斯(Jonathan Sacoolas)的妻子安妮(Anne Sacoolas)，之前在英國開車撞死騎摩托車的19歲青年鄧恩(Harry Dunn)後，利用外交豁免權潛逃回美國。美國總統川普周二(15日)在白宮跟與鄧恩的父母會面，並安排安妮跟們當面和解，但遭到拒絕。

川普指出，安妮可能是因為不習慣在英國開車是左駕才肇禍。鄧恩的母親夏綠蒂(Charlotte Charles)在記者會上表示，當川普首度提起他們是否願意跟人就在隔壁房間的安妮會面時，她Hold了呼吸，沒有答話。但川普仍繼問了兩三遍。川普說，見一面會讓他們感到比 較寬慰。

但鄧恩的父母依然拒絕，認為這不適合。他們告訴川普說：「如果受害者是你的兒子，你也會跟我們一樣，要求為他討回公道。」川普表示了解， 同時指出會嘗試從另一角度思考此事。

川普又說， 在英國開車是靠左行駛(左駕)，與美國的右駕不同，因此美國人在歐洲開車會有困擾。他說，很多人也曾在歐洲開車時「左分傻傻分不清楚」，安妮也承認自己犯了同樣錯誤。

鄧恩的母親則指出，監視器畫面拍到安妮逆向撞到鄧恩的經過，摩托車爆出火花，案情再簡單明及明顯不過，安妮應該回英國受審，

安妮透過律師表示，正試圖私下和解，希望得到死者家屬的回應， 對未能跟對方見面，表示遣憾。她聲稱在車禍發生後，自己有攔下路過的駕駛人，請他們協助搶救鄧恩。

英國政府上周日(13日)指出，安妮目前已不受外交豁免權保護，因為她已回到美國。