拒檢衝撞影像曝！「玩命毒蟲」警朝輪胎開4槍攔不住　1日內逮人

記者陳豐德／新北報導

新北市五股警方15日晚間11時許在成泰、州后路口巡邏，發現保大員警攔查一輛小客車，但小客車卻卻試圖衝撞警車逃逸，員警隨即朝輪胎開4槍制止，仍被對方上關渡橋逃逸，專案小組16日確認嫌犯身分，前往淡水將駕駛林男緝捕到案，並起獲海洛因及注射針筒等物，全案訊後依法送辦。

▲毒蟲拒檢衝撞警方逃逸，不到1日就被緝捕到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，41歲的林男15日晚間11時開車經過蘆洲中正路，卻遇上新北市保大警方攔查，林男疑似車上攜有毒品不敢受檢，於是逆向闖紅燈上成蘆橋，下橋後卻被大卡車擋住逃逸方向。

保大警方當時驅車上前包夾，林男仍不願意下車，在員警敲破車窗玻璃時，他突然倒車衝撞警車，保大員警見狀朝輪胎開了3槍，一旁前來支援的蘆洲警方也開了1槍，仍攔不住不要命的林男，眼見他衝上人行道後，往八里方向上關渡橋逃逸，所幸現場無人受傷。

蘆洲警方組成專案小組擴大偵辦，16日下午經調閱監視器後，確認駕駛為林姓男子本人，晚間9時許鎖定林男車輛位置，在淡水區某處地下停車場找到林男駕駛的車輛，並於7樓查獲林姓男子到案，並在林男身上搜得一級毒品海洛因1小包、注射針筒等違禁物。

經詢問林嫌，他僅表示案發當時遭員警開槍遏止時心生畏懼，才會駕車離去；全案訊後依違反毒品條例、妨害公務、毀損等罪移送新北檢偵辦。