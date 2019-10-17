「是人渣＝是人」男被控侮辱無罪　反告阿原肥皂妨害名譽

▲阿原肥皂負責人江榮源被罵「人渣」提告失敗，又遭對方反控妨害名譽。（圖為資料照／翻攝江榮原臉書）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子因上網以「阿原是人渣＝阿原是人」評論「阿原肥皂」負責人江榮原，遭檢察官起訴後，法院判決陳男無罪確定，沒想到陳男再反控報導此案的媒體和阿原，涉嫌以報導讓人誤以為他有辱罵人渣，但台北地檢署調查認為，陳男確實有說過這些話，17日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

陳男在2016年間在網路上發表多篇文章，質疑阿原肥皂原料宣稱使用橄欖油，實際上用的是「橄欖渣油」，批阿原負責人江榮原是騙子，還說「如果橄欖渣＝橄欖，那麼如果有人說阿原是人渣，阿原應該很高興，因為按照阿原的邏輯，阿原是人渣＝阿原是人」。

檢察官依公然侮辱起訴陳男後，法院認為陳男雖然用語尖酸刻薄，但他是在針對阿原肥皂的工廠登記、不實標籤等事件加以論述，並藉「人渣」反諷「橄欖渣油」，不能光以隻字片語就認為涉及侮辱，陳男因此獲判無罪。

案件經電子媒體報導，並在新聞中穿插阿原肥皂過去製作的形象廣告片段，陳男認為遭影射有在罵阿原人渣，因此控告電子媒體主管、記者等6人，以及阿原肥皂和江榮原，但檢察官調閱判決書，法院明明有認定，陳男的確有用「人渣」等語句，只是因對可受公評之事發表評論，不構成犯罪，因此以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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