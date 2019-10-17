駕車追撞停等紅綠燈2前車卻肇逃　男辯稱：剎車失靈！

▲桃園市蘇姓男子今年5月間駕車行經桃園區中正路口，追撞前方2輛車，導致車損人受傷，事後卻肇逃挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子今年5月間駕駛友人轎車外出，行經桃園區中正路口處，疑似未注意衝撞前方追撞停等紅綠燈車輛，造成前方2輛轎車毀損、駕駛頭部、背部受傷，蘇男肇事後下車快步逃離現場，警方根據車牌通知蘇男到案，蘇辯稱因剎車失靈肇禍，檢方17日偵結依駕駛動力交通工具肇禍，致人死傷逃逸罪提嫌起公訴。

檢警調查，40歲的蘇姓男子於今年5月30日晚間11時許，駕駛林姓友人轎車外出，行經桃園區中正路、莊敬路口處時，疑因未注意與前車保持安全距離，直接撞上停等紅綠燈轎車，導致王姓男子轎車推撞前方黃姓女子車輛，導致王男頭部與背部受傷、黃女也有頭部外傷。

蘇男肇事後，並未停留在現場，靜候員警到場處理，蘇下車察看後隨即快步離開現場，王男與黃女則向警方提告蘇男涉嫌肇事逃逸。

警方根據肇事車輛車籍資料傳喚林姓車主到案說明，林姓車主則揪出是蘇男所為；蘇男到案後坦承肇事逃逸，但辯稱案發時因剎車失靈而撞擊前方停等紅綠燈之車輛，事故發生後前往附近釣蝦場通知林姓車主到場處理，他返回現場後未看到受害2位車主；王男則指證，意外發生後向蘇男聲稱要報警處理，蘇男聽聞後立即上車要駕車離去，他以手機攝影存證，蘇男才下車快步離去，事後2小時內，蘇男根本未到現場。

檢方認為，蘇男肇事逃逸犯行明確，偵結依依駕駛動力交通工具肇禍，致人死傷逃逸罪提起公訴。

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