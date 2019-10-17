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外媒實測證實蘋果A13 處理器表現超預期　整體性能是A12的兩倍

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▲iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，甚至擠下長期盤據首位的iPhone8。（圖／路透）

▲蘋果A13的整體性能幾乎是A12的兩倍。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

英國硬體實測媒體AnandTech日前發佈了對iPhone 11和iPhone 11 Pro的評估報告，證實今年蘋果新推出的A13處理器，確實比A12快20％。

在測試中，AnandTech發現A13處理器比iPhone XS和iPhone XR中使用的A12處理器快20％。這與蘋果的行銷主張是一致的，但還有其他值得注意的地方。

在整體性能方面，AnandTech強調了蘋果在晶片領域的領先地位，並指出A13的整體性能幾乎是A12的兩倍，且A13的性能基本等於AMD和英特爾兩大廠製造的桌上型電腦CPU。

AnandTech對圖形處理器GPU的性能印象更為深刻，並指出，雖然峰值性能如蘋果宣傳所講的提高了約20%，但根據GFXBench圖形基準測試，iPhone 11 Pro的持續性能得分可比iPhone XS高出50%至60%，他們認為持續性能的改進比最高性能更有意義。

新的晶片真正厲害之處在於GPU改進，它甚至比蘋果自己的市場宣稱結果還好，iPhone 11和11 Pro‌能夠表現出這種性能結果，同時保持散熱效果。

距離第一代iPhone發佈已有12年，從iPhone 4首發A4處理器開始，蘋果正式走上了自研晶片的道路。A系列處理器已整整更新10代，從最初的三星代工，到目前的自行設計委託製造。蘋果在10年裡悄悄成了全球最成功的行動晶片製造商，並且這個晶片只供給自己產品使用，這也是iPhone和iPad產品的性能保證。

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