蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

▲立委陳學聖 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文博士論文爭議不斷。立委陳學聖今（17日）指出，中研院隸屬總統府，是國家最高學術研究機構，應籌組「真相調查委員會」，問中研院院長廖俊智，是否願意並擔任召集人？廖俊智回應，中研院是學術研究機關，不是學術「調查」機關。

陳學聖今日在立法院教育及文化委員會中提到，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生曾在看完蔡英文論文後指出，該論文缺乏原創性、論文錯字超過150個字、格式混亂等，更質疑，若蔡英文用寫論文的態度來治國，他相當懷疑她的治國能力。

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▲中研院院長廖俊智。（圖／記者崔至雲攝）

陳學聖說，今天台灣大學教授邱榮舉也才去找他談蔡英文論文一事，認為蔡英文的論文只是「草稿」。陳學聖說，中研院隸屬總統府，也是國家最高學術研究機構，應該籌組「真相調查委會」，並問廖俊智是否願意，並擔任真調會召集人？廖俊智回應，中研院是學術研究機關，不是學術「調查」機關，他們不是專家，要找更高明的專家來解答。陳學聖再說，不需要馬上給他答案，「希望你可以做出對的選擇」，並要廖俊智審慎思考1周，1周後再給答覆，期待中研院介入調查，也對廖俊智說，「你是我心中第一人選」。

