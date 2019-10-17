韓國瑜請假拚總統　高嘉瑜：平常沒努力成績恐不理想

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日開始請假拚總統大選，針對記者詢問「韓假」問題，韓國瑜呼籲總統蔡英文大大方方請個假。對此，高嘉瑜直言選舉像考試一樣，「只要平常有做功課，其實不用怕考試要臨時要抱佛腳，但是如果平常都沒有努力，到考前才要來衝刺，那可能成績也不會如預期般理想」。



高嘉瑜認為，相信社會自有公評，因為總統職務跟市長畢竟有不一樣的工度跟重量，總統管理國家大政，不管是國防、外交、或兩岸，那你要求總統請假3個月，大家會覺得說整個國家群龍無首，相較於高雄市長是不一的狀況。對於韓國瑜請假，高嘉瑜說，大部分的人還是會希望他在崗位上，把高雄市政做好，這樣子對選舉不一定是扣分，只是他個人的選擇，可能認為請假對他是有利的，每個人對於選戰或選民的態度不一樣。

高嘉瑜指出，大家會認同說，小英總統繼續把工作做好，選舉看平時的努力，選舉像考試一樣，「只要平常有做功課，其實不用怕考試要臨時要抱佛腳，但是如果平常都沒有努力，到考前才要來衝刺，那可能成績也不會如預期般理想」，平常的努力其實才是重點，小英總統只要在她的任內把總統工作做好，選舉自然就是水到渠成。

至於是否意指韓國瑜平時沒有做功課，高嘉瑜強調，市民自有評斷，因為高雄市政滿意度確實是所有縣市敬陪末座，高雄市民期待的發大財等等的競選支票還沒兌現，如果韓國瑜在有限市長任內能兌現，相信會是最大的幫忙，如果請假選總統，選民認為不符合期待，才會讓韓國瑜民進沒有起色，相信民調可以看得出來，請假對韓國瑜是有利還是不利。

▲高嘉瑜新書發表會。（圖／記者楊亞璇攝）