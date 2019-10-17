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接到電話問票就焦慮！林懷民告別策劃完售　5資深舞者最後一次合作

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▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

▲林懷民退休前最後策劃「雲門舞集X陶身体劇場」，也是5位雲門資深舞者最後一次和林懷民合作。（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

記者林育綾／台北報導

林懷民退休前最後策劃節目「雲門舞集X陶身体劇場」上週(13日)剛於衛武營結束首演，本週將於17日至20日在台北國家兩廳院登場，4場票券都已售光，兩廳院藝術總監劉怡汝更說最近一接到電話問票就很焦慮，直接回「沒票了，不用問！」而此次與雲門合作的編舞家陶冶更稱讚，雲門的舞者連「手指腳趾末梢都會說話」。

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

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▲此次合作大膽讓兩團交換編舞家、同台演出。左至右：陶身体劇場藝術總監陶冶、雲門舞集鄭宗龍、林懷民。（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民宣布今年底將退休，明年元旦起幾乎不會再出席公開活動，也會將藝術總監一職交棒給接班人鄭宗龍。而他在退休前最後一檔策劃，就是讓雲門與陶身体劇場交換編舞家，由鄭宗龍帶領陶身体的舞者合作《乘法》，而陶冶則來台帶領雲門的舞者合作《12》，林懷民自己則保留5位雲門舞者製作《秋水》，3段舞作同台輪番登場。

兩廳院藝術總監劉怡汝分享她最近的「焦慮」，直說就是接電話，一聽到雲門及陶身体，就馬上回「沒有票了，不用問！」她也感謝林懷民老師過去30年來挺著兩廳院，謝謝他把鄭宗龍帶進這個行業，帶來這麼好的作品，謝謝他把陶身体劇場帶到兩廳院。

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

▲鄭宗龍與陶身体劇場舞者創作《乘法》。（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

鄭宗龍今年一整年都在創作，從年初《毛月亮》到現在的《乘法》，他回憶剛踏進陶身体排練場時，被幾乎都是光頭的舞者震撼到，「他們全剪著俐落的短髮，炯炯有神的看著我。當時我想，我要找到屬於他們個人的運動方式，相互加乘⋯⋯」

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／《12》張勝坤攝影 ）

▲陶冶與雲門舞者合作《12》，稱讚雲門的舞者「手指腳趾末梢都會說話」。（圖／雲門提供／《12》張勝坤攝影 ）

而此次合作，也是陶身体劇場第一次來到兩廳院，陶冶說，印象中雲門的身體有那麼多的圈跟圓，跟陶身体一直在尋找的圓有一定的契合，這次的作品《12》的12段獨舞，把每個舞者身上的圓看的清清楚楚、無所遁形，他也稱讚「雲門舞者的手指腳趾末梢都是會說話的！在巡演過程還在長出新鮮與好奇的枝葉末節。」

陶身体劇場創團11年，訪演40多國，走過100多個藝術節，是國際舞壇矚目的舞團。藝術總監陶冶前年應邀率團到來台演出，和鄭宗龍聊天時，突發奇想，邀請宗龍為陶身体編舞。鄭宗龍說「可以啊，但你也要到雲門編個作品。」林懷民輾轉聽到這段對話，問兩人是否當真，兩人意願堅決。林懷民認為這項合作可以打破既定的舒適區，新舞者新空間可以找到新的成長，就推動了雲門空前大製作，兩團人馬加起來一共50人。

5位雲門資深舞者，最後一次與林懷民合作

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

▲林懷民的第89個作品《秋水》，也將是雲門5位資深舞者最後一次跟他合作。（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

相對於兩位中生代編舞家，林懷民的第89個作品《秋水》是齣寧靜的舞。有一年他到京都，在修學院離宮看到一條小河，秋水安靜的流，上面浮著紅色的葉子。回來後，他請攝影家張皓然到京都取景，舞作透過投影，創造出流水潺潺的天地，舞者緩步徘徊，擰身延展，美得令人屏息悸動。

這也將是雲門5位資深舞者周章佞、黃珮華、黃媺雅、楊儀君、蘇依屏最後一次與林懷民合作。演完《秋水》，她們都要離開雲門舞台了。與過去舞作不同，5位舞者整齣舞作都在台上。舞者們說「雖然不是一直在動，但越簡單的動作越需要豐富的內涵啊！」雖然彼此已有10幾20年的深厚默契，但舞者們說《秋水》的排練沒有一絲鬆懈，台上的舞者少，更是要精雕細琢。

雲門舞者迎接陶冶2個月訓練煎熬

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／《12》張勝坤攝影 ）

▲雲門舞者曾看過陶身体演出，知道動作充滿挑戰，沒想到這次竟是2個月的煎熬。（圖／雲門提供／《12》張勝坤攝影）

陶冶的作品不說故事，以純淨的動作，極簡的舞台，與觀眾對話，舞作就以舞者人數為題目，這次為12位雲門舞者編創的作品就叫《12》。雲門舞者曾看過陶身体演出，知道動作充滿挑戰，沒想到這次竟是2個月的煎熬。

陶冶說，《12》的靈感來自在瑞典山頭看到的急速流動的雲，雖然急速，但舞者不急走狂奔，卻是以圓的律動連爬帶滾，迴旋不已，起立只是為了再墜地。陶冶要求舞者的身體內「要有內在的一根線相連，綿延不斷、如浪一波接一波，可以很慢，很快，很交纏，也很釋放。」

陶身体的訓練，讓雲門舞者用到許多平時罕用的肌肉，渾身酸痛，但迎接挑戰的雲門舞者滿足地形容，「打開了身體的意識，找到身體的極限，帶你去到從來沒去過的地方」。陶冶承認他的動作細節繁複，十分艱難，陶身体新進舞者往往要用3年時間才能掌握他的風格，但雲門舞者只用2個月就有收穫，讓他很高興。

陶身体舞者讚鄭宗龍「舞蹈時感覺他的精神綁在一起」

▲▼ 林懷民退休前最後策劃。「雲門舞集X陶身体劇場」（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

▲鄭宗龍與陶身体產生交融相乘的能量，就把舞叫作《乘法》。（圖／雲門提供／劉振祥攝影）

鄭宗龍春季以《毛月亮》轟動台灣，此次在陶身体舞者已有的規範，注入他自己的動作特色，創作出讓自己嚇一跳的新風格。他與陶身体產生交融相乘的能量，就把舞叫作《乘法》。

《乘法》排練期間，鄭宗龍與陶身体舞者朝夕共處，深刻感受到這群年輕舞者對舞蹈的全神專注與凶狠拚勁，他引導舞者即興，深度挖掘舞者內在的能量，激發出極緻的狂野。陶身体舞者說，「從他的身上與作品上感覺到人間煙火味兒。」「宗龍會根據舞者各自不同的特質往下發展。有趣的是，當我舞蹈的時候，會感覺到他的精神跟我們綁在一起！」

「雲門舞集X陶身体劇場」
10/17-20 台北國家兩廳院國家戲劇院
10/26-27 台中國家歌劇院大劇院

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