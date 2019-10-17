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尹崇堯遭譏王子接董座...鄉民質疑金管會不敢惹　網批權貴裙帶還能世襲

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▲▼潤泰總裁尹衍樑是南山人壽大股東。（圖／記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

▲尹衍樑。（圖／記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽前董事長杜英宗遭金管會停職後，南山改推最大股東尹衍樑的36歲兒子尹崇堯代理董事長，然而外界對此人事安排卻熱議不斷，甚至引發譁然，除了金管會還罕見地要求尹崇堯做第二次面試，就連PTT鄉民都質疑，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，「博士學位是真的嗎？」也有鄉民直接點破就是「王子」接董座，還有其他選擇嗎？

南山人壽9月19日公告，尹崇堯董事代理董事長一職，代理期間自9月20日起為期2年。內容同時指出，尹崇堯服務3年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

南山人壽還表示，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

值得注意的是，不僅是外界對尹崇堯的年紀、經歷、專業表現抱持質疑態度，連PTT鄉民也從9月開始就好奇他的學經歷與能力，並在網路上陸續進行討論。

鄉民網友們在PTT上表示，「36歲？」、「面試： 妳好，我爸爸是」、「他博士學位是真的嗎????????????????????」、「36歲已經當3年董事了，有個富爸爸真好」、「牛津博士耶，畢業就30了吧」、「牛津博士 論文題目是甚麼???????????」、「輔大法律畢業，可以申請到牛津大學博士班？」、「整篇都不斷遊說說尹有三年董事經驗。資歷是有多乾淨啊」。

對於南山被金管會開罰三千萬、指派尹崇堯代理董座，也有鄉民網友表示，「一切都是為了小孩要接班才演這齣吧」，就連處理該起風波的金管會也受到網友批評質疑「金管會就只是配合演出」、「三千萬對南山根本九牛一毛吧是重罰個屁」、「權貴裙帶金融體系，搞這麼大問題出來還能世襲喔」、「光頭王金管會你敢惹？」

另外，也有網友指出，南山人壽大大大股東叫潤成（潤泰體系佔80%+寶成20%），然後潤成又持有南山89%，所以董事會拿7/10席，剩下3個是零持股的聞人，董事長由董事選出，杜董下台，剩下尹衍樑、蔡明潔（寶成公主）、尹崇堯（王子）、卓隆燁（會計師）、曾達夢（律師）、詹陸銘（寶成董仔）。看完名單就知道，要嘛尹衍樑自己接，否則就是尹崇堯（王子）接董座，還有其他選擇嗎？

針對尹衍樑兒子尹崇堯暫代董座是否夠資格，金管會主委顧立雄9月23日指出，這會請保險局評估一下，代理董座必須符合專業董事資格相關規定，且共有4款，包括相關經歷和學歷是否符合。至於10月要安排面試？金管會保險局長施瓊華當時說，「對，會盡快決定」，首先會先查看消極資格條件，再來安排面試，主要是看南山送進來的文件，若須補件也會請南山盡快補。

但到了10月，金管會又罕見要求「第二次面試」，這個決定再度讓外界關注這個人事案是否連金管單位都覺得真的有問題，對此，顧立雄受訪時也表示，「由保險局面試，還會有下一波，不見得是我去面試，還會有第二波」。但當顧立雄被問及尹崇堯面試沒有過關，才需要第二次面試時，他則指出，「只是認為第一次給他準備，接著要有第二次，應該會安排副主委來面試」。

對此，金管會保險局也補充，尹崇堯在10月9日已進行第一次面試，會進行二次面試主要是有3個原因，首先是代理董座年紀較輕，再者是南山人壽的規模大，因此金管會相當重視，必須較為謹慎，最後是過去擔任董事長，多是金融界熟悉的人，但大家對尹崇堯較為陌生。

▲▼PTT鄉民談尹崇堯。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT鄉民談尹崇堯。（圖／翻攝自PTT

▲▼PTT鄉民談尹崇堯。（圖／翻攝自PTT）

▼鄉民討論尹崇堯學歷。（圖／翻攝自PTT

▲▼PTT鄉民談尹崇堯。（圖／翻攝自PTT）

▲▼PTT鄉民談尹崇堯。（圖／翻攝自PTT）

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