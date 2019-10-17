大巨蛋若要增容留人數怎麼辦？柯文哲、都發局竟被考倒

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋防災電腦模擬日前闖關都審成功後，17日上午都發局再召開都審會，確認決議內容生效。面對後續可能衍生的爭議，國民黨議員徐巧心質詢時問到，外界關心的大巨蛋容留人數5萬9833人，若大巨蛋未來開始營運，一年後發現容留人數不敷使用，要如何申請變更？向哪個單位申請？沒想到，台上的柯文哲、都發局黃景茂竟雙雙被考倒。

對於議員的質疑，柯文哲先轉頭看了一下都發局長黃景茂，「哪個單位？好問題」；黃景茂回應，「應問環保局，5萬9833是環評引進人數」，徐巧芯追問「確定嗎？如果不一樣誰要負責？」黃又答說，「這要研究一下」，柯文哲則回「你問了很重要問題，我們要回去研究一下，大家事前把規則訂好，不要到時候再『歡（爭辯）』」。

另外，時代力量議員林亮君則表示，都審會依設置辦法是多數決，主席得視現場狀況進行不記名投票。林問到，如果可以用不記名投票，14日現場也有委員有不同意見，是不是應該可以用表決呈現實際狀況？重新確認委員的意見，可不可以？

林亮君說，面對大巨蛋案爭議，審查也都有非常多專家學者，14日就是有委員有不同意見，「這只是態度問題，若現場委員態度一致，重投也不會改變結果」。對此，柯文哲僅說，「程序已經走完了，哪有說程序走完再投票？這很奇怪」。



