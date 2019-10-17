不信宗教！她台中樂成宮拜月老「連5聖杯」　2個月180cm帥男告白了

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▲台中樂成宮創建於清乾隆18年（西元1753年），供奉、祭祀著媽祖。（圖／翻攝樂成宮官方臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

「我先說我原本不是很信宗教的人......」女大學生近日在網上分享超靈驗的求姻緣經驗，沒有信仰的她，跟著朋友來到台中百年媽祖廟樂成宮拜月老，擲杯（擲筊）問事時一連拿了5次聖杯，果真就如神明所示，2個月內遇見180公分高帥男告白。

女大學生日前在Dcard貼文，提到今年8月在朋友邀約下，一起前往台中樂成宮求緣分，儘管沒有信仰，她仍專注配合習俗，用認真、誠心的態度向月老爺爺祈求成遇到個好的對象。

第一步，先告知月老名字、生日、居住地等基本的資料，接著再禮貌詢問能否問事，一擲就是聖杯。接著她訴說前一段感情遇到媽寶過得很累，希望下一段的對象是有擔當、有肩膀的男人，「外表大概178（公分）左右、看起來乾乾淨淨、鼻子挺的男生，請問月老爺爺願意幫我嗎？」一擲也是聖杯。

▲道教民俗信仰。（圖／記者張一中攝）

她感謝著月老爺爺連2聖杯同意，承諾只要能順利找到好對象，一定在交往的一個禮拜內來還願，之後每半年都會回來拜拜，求月老保佑下段感情能常穩走下去。第三擲還是聖杯。神奇的是，女大生後來有問了會在9月底前認識嗎？10月底前能在一起嗎？沒有任何的意外，看來月老相當有把握，總共5次擲出全是聖杯。

9月一開學，就有個陌生男人私訊搭訕，女大生平時懶得回應，不過朋友看到直呼「長得帥」推坑，2人就這麼有一搭沒一搭聊上了。到了中秋節，她陪另一位去樂成宮，又問了月老一模一樣的問題，結果依然是5個聖杯，「第一次去我想說會不會是機率問題，但連續兩次我真的覺得超驚訝。」

後來，女大生和男生聯絡日漸增加，發覺他是個有擔當的男子，各項條件就都和向月老許願的極其相似，就在10月9日那天他開口告白，2人正式交往。親身經歷讓她直呼樂成宮實在太靈了，「我超感謝月老爺爺的，最誠心那種！現在的對象身高180 鼻子真的挺，看起來也是乾乾淨淨的......最後，超級感謝月老爺爺的啦！」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。