　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鋼鐵郭粉票選「前10大黑郭立委」喊下架　蔡沁瑜6字回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀

▲「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對鋼鐵郭粉開了一個黑郭立委名單，清一色都是國民黨籍，郭粉社團也呼籲用選票下架藍委，永齡基金會副執行長蔡沁瑜17日表示，「不干涉，但尊重」。

郭台銘鐵粉、老虎軍團團長日前在「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團舉辦10大黑郭立委參選人票選活動，票選名單中還包括未被提名或未要參選的現任立委陳宜民等人，孫大千、沈智慧、陳學聖、陳宜民、許淑華、王鴻薇、李永萍、柯志恩、黃昭順、陳麗娜等人皆在榜上。

這些立委、議員不外乎都是韓系以及朱系人馬，老虎軍團團長說，要請小老虎們告訴親朋好友，拒投這10名參選人，老虎軍團能教訓黑郭立委的就是選票。粉絲也陸續留言回應，多數表達「拒投」、「下架黑郭蹭韓立委」的意見，有人甚至說「總統候選人的選項絕對沒有韓，立委候選人的選項絕對沒有國瑜黨！」。

但是，這份郭粉所票選出的名單中，並不是所有人都要參選，就如同王鴻薇說「基本前提有點搞錯了」。對此，蔡沁瑜則表示，他們對於這件事並不清楚，這是粉絲自發性行為，不干涉，但尊重。

郭台銘退選後轉戰國會戰場，20日郭台銘將在高雄舉辦第二場感恩之旅，對於當天是否會再推出郭家軍，蔡沁瑜表示，郭台銘在政壇有不少好朋友，陸續推薦人才， 但他們的輔選名單在思考邏輯上是不分顏色的，也需要提名審議小組花時間過濾，有些區域立委的名單則會晚一點，而「郭家軍」這個招牌，郭台銘非常的珍惜，所以會審慎評估，也強調在質不再量。  

另外，蔡沁瑜最後提別提到，將對被鄉民質疑是蘇系網軍的鴻海「跑步哥」提出告訴，並搜集他涉及到人身攻擊、小孩學校等威嚇言論的資料證據，近期內將至警局報案。

其他人也看了這些新聞...

初選後首度替蔡英文輔選　賴清德喊話僑胞：現在是團結時候
如何讓兩岸外交休兵？　韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻
趁韓假直搗高雄公布立委名單　柯文哲：總不能永遠台北看天下

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
韓國瑜屏東談觀光　網嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類
學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！超多人都吃…營養師曝地雷
砂石車司機下跪「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨Kuso撲克牌曝光！綠營54人遭點名「地表最強酬庸王」

韓國瑜若辭市長民調上升4%　藍中常委：對手支持者希望他趕快辭職

郭台銘考慮輔選國民黨立委　吳敦義：「多母雞」歡迎都來不及

韓國瑜宣布請假三個月　吳敦義：專心選總統是明智的選擇

影／韓國瑜選戰佈局著重高雄　朱立倫：他本來就是非典型政治人物

影／吳敦義3理由拒當競總主委　朱立倫建議韓國瑜：要親自邀請！

影／韓國瑜請假衝總統選舉　朱立倫掛保證：他一定會捐薪或不支薪

韓國瑜競總再添3將！周錫瑋、姚江臨、曾銘宗擔任副總幹事

朱立倫苦勸韓國瑜：不能再犯錯！打選戰不能單靠同溫層

吳敦義不接韓國瑜競總主委：我非常忙！但可以擔任名譽理事

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

鋼鐵郭粉票選「前10大黑郭立委」喊下架　蔡沁瑜6字回應

大巨蛋若要增容留人數怎麼辦？柯文哲、都發局竟被考倒

韓國瑜屏東談觀光直播　網友嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類

批蔡勞工政策太膚淺　韓國瑜顧問團主張另立法保障自由工作者

曾銘宗：從3因素看　韓國瑜勝選機會很大

中執會流會、新蘇系挨批吃相難看　蘇貞昌：由黨說明

韓國瑜喊檢討一例一休　蘇貞昌嗆隨便喊：蓋機場、辦賽車都跳票

北捷8折優惠年底退場　柯文哲承諾推北市境內月票

快訊／藍營要小英請假　蘇貞昌嗆：韓國瑜放棄高雄 總統不可能放棄台灣

《聲林2》Lulu為觀眾謀福利　魏如萱大合唱「你啊你啊」

李永然、陳贈吉／法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

《Pokémon GO》雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇魯11/2回歸團體戰

33歲男自摸「蛋蛋變硬」...無痛癢竟確診睪丸癌　醫整顆摘了！

嚇人!　超大顆虎頭蜂巢　築在彰北國民運動中心「招牌」

鋼鐵郭粉票選「前10大黑郭立委」喊下架　蔡沁瑜6字回應

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

政治熱門新聞

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

韓國瑜：南台灣沒國際機場　網：新世界觀

韓拋南部國際機場　交部：有計畫

總統勝負已定？王浩宇：韓國瑜還是可能當選

「李佳芬哪有遲到」韓國瑜競辦發言人：她是晚到…

代理首日葉匡時嗆名嘴：黑韓刷存在感

韓國瑜有領導統馭的本事！名嘴：不能小看他

放韓假day1／韓國瑜：重新檢討一例一休

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

藍營批小英：只挺反送中　不顧辛苦外送員

要蔡比照韓請假　賴士葆：沒有制度那就創制度

綠線明年通車　盧秀燕：捷運要像雙北四通八達

韓國瑜請假拚總統　律師：違法！

韓國瑜：進入全民「英檢」修理時代

更多熱門

相關新聞

韓國瑜座談會直播　民眾嗆開槍

韓國瑜座談會直播　民眾嗆開槍

韓國瑜16日上午於屏東恆春進行觀光座談會，許多屏東民宿業者都到場給予建言，盼2020總統候選人韓國瑜未來能正視恆春的觀光業發展。當時台視的網路LIVE直播中，竟出現一名網友在底下留言，「韓國瑜來了屏東。槍準備好了。沖（衝）到會場我一槍崩了這敗類」，揚言要給韓國瑜好看。截至目前發稿時，韓國瑜競選總部還未對此事做出回應。

韓國瑜喊檢討一例一休　蘇貞昌反擊：蓋機場、辦賽車都跳票

韓國瑜喊檢討一例一休　蘇貞昌反擊：蓋機場、辦賽車都跳票

蘇貞昌嗆：韓國瑜放棄高雄 總統不可能放棄台灣

蘇貞昌嗆：韓國瑜放棄高雄 總統不可能放棄台灣

直播／台灣成「困獸之島」？韓國瑜：民進黨頻「卡台」

直播／台灣成「困獸之島」？韓國瑜：民進黨頻「卡台」

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

關鍵字：

郭台銘國民黨2020總統大選2020大選2020立委選舉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面