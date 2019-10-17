鋼鐵郭粉票選「前10大黑郭立委」喊下架　蔡沁瑜6字回應





▲「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對鋼鐵郭粉開了一個黑郭立委名單，清一色都是國民黨籍，郭粉社團也呼籲用選票下架藍委，永齡基金會副執行長蔡沁瑜17日表示，「不干涉，但尊重」。

郭台銘鐵粉、老虎軍團團長日前在「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團舉辦10大黑郭立委參選人票選活動，票選名單中還包括未被提名或未要參選的現任立委陳宜民等人，孫大千、沈智慧、陳學聖、陳宜民、許淑華、王鴻薇、李永萍、柯志恩、黃昭順、陳麗娜等人皆在榜上。

這些立委、議員不外乎都是韓系以及朱系人馬，老虎軍團團長說，要請小老虎們告訴親朋好友，拒投這10名參選人，老虎軍團能教訓黑郭立委的就是選票。粉絲也陸續留言回應，多數表達「拒投」、「下架黑郭蹭韓立委」的意見，有人甚至說「總統候選人的選項絕對沒有韓，立委候選人的選項絕對沒有國瑜黨！」。

但是，這份郭粉所票選出的名單中，並不是所有人都要參選，就如同王鴻薇說「基本前提有點搞錯了」。對此，蔡沁瑜則表示，他們對於這件事並不清楚，這是粉絲自發性行為，不干涉，但尊重。

郭台銘退選後轉戰國會戰場，20日郭台銘將在高雄舉辦第二場感恩之旅，對於當天是否會再推出郭家軍，蔡沁瑜表示，郭台銘在政壇有不少好朋友，陸續推薦人才， 但他們的輔選名單在思考邏輯上是不分顏色的，也需要提名審議小組花時間過濾，有些區域立委的名單則會晚一點，而「郭家軍」這個招牌，郭台銘非常的珍惜，所以會審慎評估，也強調在質不再量。



另外，蔡沁瑜最後提別提到，將對被鄉民質疑是蘇系網軍的鴻海「跑步哥」提出告訴，並搜集他涉及到人身攻擊、小孩學校等威嚇言論的資料證據，近期內將至警局報案。

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