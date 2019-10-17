嚇人!　超大顆虎頭蜂巢　築在彰北國民運動中心「招牌」

▲彰北國民運動中心招牌築1顆虎頭蜂巢。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真是超嚇人，在招牌上也能築蜂巢！臉書《彰化人大小事》網友po出2張圖片，在彰化市彰北國民運動中心的招牌「彰」字有顆大黃蜂巢，驚嚇指度破表，附近有學校再加上運動中心出入往來的人潮，引發網友熱議，萬一有人不慎被蜂叮到，隨時有生命的危險，該如何是好。

有網友看到圖片，馬上認出是「黑尾虎頭蜂窩」，也有其他網友說，這一窩我半個多月前就發現了，當時還小小的，抓它不划算 ，運動中心出入人多，隔壁又是學校，住宅區，建議利用晚上才能抓乾淨，因為高不處理也沒問題，再過半個月至一個月，蜂群自然散去渡冬，那時用高壓水柱沖掉是最安全的，如抓不乾淨，一定會發生叮咬人事件。

因為招牌立得高，網友也說，應該消防分隊，因為這需要動用吊車或雲梯車，現場不可能讓攀爬，公家單位萬一毀損物品，還需照價賠償，除非得到委託。這不難處理，還算不大，只是高，無立足點，這種自請吊車，會虧本請消防弟兄去處理。

彰化縣消防局第一大隊副隊長黃琮棋對此表示，等運動中心今天晚上關門後，會前往處理，將此虎頭蜂巢栽下請民眾切勿驚惶，也不要去打擾蜂巢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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