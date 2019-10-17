香港答問會抗議10泛民議員被逐出　林鄭月娥「1.5小時只答3題」

▲香港特首林鄭月娥出席17日答問大會。（圖／翻攝自香港電台直播畫面，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日宣布最新的施政報告，但受到泛民派議員激烈抗議，最終休會，改以預錄影片宣布。林鄭月娥今（17）日再度前往立法會出席答問大會，但仍收到激烈抗議，會議1個半小時內暫停2次，於12時正式結束，她只回答了3個問題後離場。

綜合港媒報導，《施政報告》答問會早上10時半進行，林鄭月娥進入立法會時，許多議員隨即大喊「五大訴求 缺一不可」口號，手上也拿著林鄭月娥雙手沾著鮮血的照片。

▲林卓廷舉標語大喊口號抗議。

林鄭月娥開口發言後，多名議員先後大喊，因此發言被打斷，之後暫停會議約10分鐘。立法會主席梁君彥陸續要求朱凱廸、陳志全、毛孟靜、許智峯、胡志偉、譚文豪...等10多位議員離開會議廳。

復會後議員林卓廷及范國威衝出座位大喊口號，再度被梁君彥要求離場。議員梁志祥指出七一有人帶「暴徒」進入立會破壞，阻止警察執法。議員鄭松泰指梁志祥涉妨礙司法公正，要求重看會議錄影帶。梁君彥宣布會議二度暫停。

約11時50分再復會後，梁君彥於12時正式宣布答問大會結束。由於林鄭月娥只回答的3名建制派議員陳克勤、劉國勳及梁志祥的提問，議員莫乃光不滿的表示，這是「民建聯答問大會」嗎？