幕後／「新蘇連」名單風暴...蔡英文被抓來背書　蘇嘉全裸退成活棋

▲蔡英文總統與卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨16日的中執會因不分區提名委員會名單無法達成共識而流會，儘管該份名單已經過府院黨多次討論，連總統蔡英文也被抓來背書，但事實上她僅表達「尊重」態度。事實上，該名單在納入行政系統人士後，就連憲政問題也被提出討論。

民進黨中執會本來規劃通過不分區提名委員會名單，正式啟動不分區提名作業。依照黨主席卓榮泰提出的名單，包括：主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、小英競選總幹事林錫耀、文化部長鄭麗君，以及總統府資政陳博志、民進黨仲裁委員陳傳岳。

但是該份名單引發黨內泛英系、正國會等「非新勢力」反彈，認為派系色彩太過「新蘇連」。站在新蘇與卓榮泰的立場者認為，名單安排不以派系為考量，而且陳菊、林錫耀與蘇貞昌，可以代表府、院與競總，也都是蔡英文重用大臣，也應當算是小英人馬。

至於這份名單到底是誰決定的？黨內泛英系直指卓榮泰，認為他身為應當綜整派系意見的黨主席，沒有妥善的溝通，大家看到名單時，是在「未溝通、僅告知」的狀況下，認為並未受到尊重，甚至屬正國會的基隆市長林右昌，也是在當天早上會議時才被納入。

▼卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



也有黨內人士持不同看法認為，該份名單府院黨討論多次，且蔡英文也看過此份名單。

黨政人士直言，蔡英文在看到名單的當下，就已向卓榮泰明確指出，她並未有黨職在身，僅表達「尊重」態度，只叮嚀建議此一事情，不應影響接下來的選戰整體大局，便無其他建議跟態度；該人士認為，根本是刻意拿總統為這份名單「背書」，但實際上蔡英文劃分清楚，根本不涉入黨務。

從憲政的角度看此名單，黨政人士說，行政院長或部會首長可不可以挑選不分區立委？這是一個值得討論的議題，現任不分區立委如果想要連任，接下來要如何監督行政系統，「這變成憲政笑話，黨還談什麼民主進步」。

此外，對於外界指稱立法院長蘇嘉全為了杯葛這份名單，動員派系成員缺席中執會而導致最後流會，黨內人士認為，這是「非新系」在共識下的決定。至於力保蘇嘉全姪子蘇震清列安全名單一事，黨政人士則說，當初在屏東、高雄在選區合併時，被合併委員則列入不分區安全名單中，確有此一默契。

黨政人士表示，蘇震清當初在討論時，就已經確定退出初選，禮讓給新系鍾佳濱，默契上就是會將他列入不分區安全名單；可是近來在討論時，指蘇在幾個月前，被控涉入誠美材掏空案，在還未有結果跟判決下，黨內開始有躁動聲音，認為他不宜列入不分區，也有人認為，可以讓親叔蘇嘉全繼續列不分區，執掌國會龍頭。

至於蘇嘉全的下一步，黨政人士說，如果確定裸退，不論是爭取副手或將來擔任閣揆，明年選後他都會是蔡英文的重要「活棋」，影響的包括目前掌握行政系統的蘇貞昌等勢力，在「新蘇連」的狀態下，將蘇嘉全框在立法院，一來也能減少往後派系消長的衝擊，因此有意讓蘇嘉全續留在國會；不過他也評估，倘若蘇嘉全真的裸退，卓榮泰倒還可能列入不分區名單中，可爭取國會議長。

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