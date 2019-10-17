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澎湖漁汛期陸鐵殼船假避風越界捕魚　海巡主力高雄艦駐馬公護漁

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▲澎湖秋季漁汛期大陸鐵殼船出沒頻繁，海巡署派遣主力艦高雄艦進駐馬公護漁。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖秋季漁汛期大陸鐵殼船出沒頻繁，海巡署派遣主力艦高雄艦進駐馬公護漁。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

澎湖海域漁業資源豐富，南方四島國家公園更是許多海洋生物的重要棲地，惟受到東北季風影響，澎湖海域海象轉趨惡劣，近來大陸大型鐵殼漁船經常假藉避風之名，行越界作業之實，海巡署艦隊分署7日起展開超前部屬護漁，自南部地區機動海巡隊調派海巡主力艦，排水量達3000噸級的高雄艦進駐澎湖馬公港，配合澎湖海巡隊執行越界陸船掃蕩任務。

▲澎湖秋季漁汛期大陸鐵殼船出沒頻繁，海巡署派遣主力艦高雄艦進駐馬公護漁。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖秋季漁汛期大陸鐵殼船出沒頻繁，海巡署派遣主力艦高雄艦進駐馬公護漁。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：每年秋天為澎湖海域漁汛時期，為杜絕大陸漁船越界至澎湖海域作業，艦隊分署採取「超前佈署、預置兵力、彈性運用」戰術，調派具強力水砲功能之高雄艦進駐澎湖，結合現有澎湖艦採雙艦南北部署、共同執勤方式，強化執法力道，嚇阻越界陸船，確保澎湖海域生態資源永續發展。

艦隊分署表示：澎湖海域今年迄今查扣越界的陸船計有19艘，累積裁罰金額高達新台幣2,755萬元，高居全國之冠，展現政府強悍的執法決心。但目前進駐澎湖海巡隊的大型巡防艦僅澎湖艦1艘，東北季風時期海象惡劣，為強勢掃蕩越界陸船，海巡署採取超前佈署策略。

機動調整高雄建等大型巡防艦船支援澎湖海域執行護漁勤務，並視狀況再加派臺南艦等具水砲功能之艦船支援。海巡署目前已規劃「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造1000噸巡防艦6艘，配備高壓水砲，射程亦達120米之遠，完工後將配置1艘高壓水砲艦於澎湖海巡隊，強化當地海域護漁能量，確保當地漁民作業安全及海域資源永續發展。

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