水電工修完馬桶...見短褲妹盤腿看電視！秒爬上床狂摸喊：來一次不會怎樣

▲水電工從浴室走出後，見到穿著短袖短褲的友人竟獸性大發。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

澎湖一名陳姓水電工幫2017年認識多年的女性友人小綠（化名）修馬桶，沒想到他見到小綠短袖短褲盤腿坐在床上看電視，竟然獸性大發，勒住小綠脖子並將她壓在地上撫摸胸部及下體，更無恥喊「來一次也不會怎樣」，所幸小綠抵死不從，這才沒被性侵得逞。高雄高分院審理後，判陳男有期徒刑1年10月，可上訴。

根據判決書，陳男2017年9月25日下午到小綠家幫忙修馬桶，沒想到他修完馬桶走出浴室後，見到小綠身穿短袖短褲盤坐在床上看電視，竟然心生歹念，爬上床大字形躺在小綠腳邊。

小綠見狀當場嚇壞，趕緊起身下床，對陳男說，「我是女孩子，你來我家修理馬桶，幹嘛躺在我床上，你給我起來」，並雙手使力要將陳男拉下床，但陳男反一把將小綠拉上床，小綠奮力掙扎，並嚴詞表示，「你不要再給我亂了，東西給我收一收，趕快離開我家」。

但陳男仍不罷休，從小綠後方猛勒她的脖子，並將她強壓在地上，強摸小綠的胸部、下體，還喊著，「來啊，來啊，來一次也不會怎樣」，要和小綠發生性行為。所幸小綠趁隙掙脫，拿起床邊桌上的小剪刀自衛，「你還要再來嗎？你到底要不要離開？」、「你現在把你的東西收拾好，趕快離開」，陳男這才罷休。

陳男辯稱，當天只是單純修馬桶，結束工作後就離開現場了。但法官 勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依強制性交未遂罪判他有期徒刑1年10月。高雄高分院也將陳男的上訴駁回，全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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