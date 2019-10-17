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好市多「22元邪惡雪糕」打趴GODIVA　她一吃驚呆：香又脆！網狂回購第2盒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多「22元邪惡雪糕」打趴GODIVA　她一吃驚呆：香又脆！網激推回購（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO大推「好市多22元邪惡雪糕！」（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

美式賣場好市多（Costco）販售「GODIVA巧克力冰淇淋」，平均一杯僅83元，比專櫃售價180元，便宜近100元，一度掀起喪屍潮搶購完售，讓不少甜點控扼腕不已。不過有女網友另發現一款隱藏版雪糕，且平均一支只要22元，CP值也超高！

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享銷魂點心，她笑稱，儘管搶買不到GODIVA冰淇淋，但好市多品牌的香草巧克力杏仁雪糕也出奇可口。原PO幸福地一口一口品嚐，形容口感「巧克力脆皮比一般市售的脆皮巧克力雪糕厚又香，杏仁也蠻大塊，吃起來脆皮的口感和杏仁的香味十足，像在吃金莎巧克力雪糕的感覺！」

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▲▼好市多「22元邪惡雪糕」打趴GODIVA　她一吃驚呆：香又脆！網激推回購（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多「22元邪惡雪糕」打趴GODIVA　她一吃驚呆：香又脆！網激推回購（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友喊回購再買一盒！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也不忘自嘲，「讓我忘了買不到GODIVA的憂傷！」至於價格部分，一盒18入共399元，換算一支雪糕22元，也讓原PO激推「物超所值唷！」文章一貼出後，引發甜點控敲碗喊買，「我也覺得超好吃，吃完心情大好的那種，準備買第二盒了，不過我是螞蟻人」、「這個很好吃，哈哈」、「有限定門市販售唷」、「好邪惡，台中有嗎」、「讚讚的唷！裡面的香草冰淇淋中和了巧克力的甜味，我個人認為不會太甜，且又香又好吃，一次吃了兩支，跑操場100圈」。

不過也有人認為太甜了，「這冰棒比MACKIE'S LUXURY蘇格蘭經典牛奶冰淇淋甜很多，因為它較厚的巧克力脆皮也很甜，建議買CEMOI 82% 黑巧克力壓碎，拌入蘇格蘭經典牛奶冰淇淋一起吃最健康，甜度降很多」、「太甜不好吃」、「 巧克力甜爆」。

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好市多雪糕冰淇淋GODIVA

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