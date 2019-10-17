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陸豬肉價飆升「6年新高」　農農部：十一前漲幅有所回落

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▲▼半個月爆3起非洲豬瘟！　大陸豬價上漲至每公斤80元。（圖／CFP）

▲近日大陸豬價上漲。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

近日大陸豬肉價格飆升，農業農村部市場與信息化司司長唐珂17日表示，9月份以來，隨著促進生豬產能恢復和市場供應的政策措施密集推出，豬肉供給階段性緊張的局面有所緩和，大陸國慶節前，價格漲幅有所回落。唐珂指出，目前非洲豬瘟疫情趨穩，生豬生產恢復的積極因素增多，形勢逐步好轉。

大陸農業農村部17日就三季度重點農產品市場運行情況舉行發佈會，與會的唐珂表示，生豬和豬肉集貿市場價格周漲幅分別從第一周5.0%和6.3%降至第4周1.6%和1.0%。豬肉批發市場價漲幅從第1周的5.1%降至第4周的0.2%，漲幅趨降。

他說，預計四季度，大陸生豬產能下降的局面將會得到改善，但短期內豬肉市場供給依然偏緊，預計元旦、春節前豬肉價格將保持高位運行走勢。

▲▼ 豬。（圖／CFP）

▲ 豬隻示意圖。（圖／CFP）

畜牧獸醫局局長楊振海表示，8月份生豬存欄環比降幅是9.8%，9月份縮小至3%；8月份能繁母豬存欄環比降幅為9.1%，9月份縮小至2.8%。9月份縮小的幅度還是比較大的，兩項指標均為今年3月份以來首次縮小。

他指出，綜合生豬存欄和能繁母豬存欄環比降幅明顯收窄、規模豬場生產由降轉增、豬飼料產量止降回升、種豬銷量持續大幅增長等情況判斷，年底前生豬產能有望探底回升，市場供應將逐步增加，明年有望基本恢復到正常水平。

據15日公佈的數據，9月CPI（居民消費價格指數）按年升幅3.0%，創近6年新高，亦超出市場預期。其中備受關注的，就是豬肉價格大漲69.3%，影響CPI上升約1.65個百分點，另外家禽肉類價格亦上升14.7%。

►豬價飆漲近7成！　陸9月通脹率升至3%...創6年新高

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