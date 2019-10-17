港湖女神新書發表　柯文哲影片應援：唯一支持高嘉瑜！

記者楊亞璇／台北報導

「港湖女神」北市議員高嘉瑜17日舉行《相信自己》新書發表會，替新書撰寫推薦序的行政院前院長賴清德、台北市長柯文哲雖然因公務繁忙不克前來記者會，特地錄製影片獻上生日祝福，並祝賀她新書大賣，高票當選立法委員。

賴清德在影片中表示，議會問政深受市民高度肯定，熱情服務基層獲得高度支持，成為全北市得票率最高的議員，希望大家繼續支持嘉瑜，嘉瑜要一鼓作氣，不要讓支持你的好朋友失望，一定要當選，未來進入立法院，要繼續秉持這樣的精神為國家努力。

柯文哲則提到，推薦大家找高雄瑜市政質詢精華，高嘉瑜認真準備市政工作，監督不放水，「相信高嘉瑜的成就絕對不只如此，只要她有機會更上一層樓，我一定也會唯一支持高嘉瑜」，期待她在政治上發揮更大的貢獻。

高嘉瑜致詞表示，過去出書的人不是選市長就是選總統，議員任內出書的很少，因此她非常感謝，這本書闡述從小怎麼開始參與政治，過程中有很多人給予機會，一路上以來，確實過程艱辛，因為家裡不是政治世家，在黨內沒派系，一路上戰戰兢兢，一步一腳印努力，雖然感受到挫折，卻有很多人看到我們的努力，期盼透過新書讓年輕人知道，沒有背景但有夢想的人，只要努力就會被看到，相信自己就是力量的來源。

高嘉瑜受訪說，很感恩在生日當天為自己人生留下紀錄，希望鼓勵更多人，至於生日的計畫，她說，早上到捷運站發面紙，再到議會施政報告、質詢，晚上行程跑不完。

對於為什麼找上賴清德與柯文哲，高嘉瑜笑說，「因為我覺得這兩個我比較叫得動」，他們都在推薦序，寫了很多鼓勵的話，他們特地錄影祝福，感謝他們百忙中抽空錄影。談到沒有邀請總統蔡英文寫序，她強調，有邀請總統府發言人丁允恭，他是大學學長也是好朋友，「總統可能公務繁忙，以國家大事為重，比較沒有想說麻煩總統，但是總統府發言人也足以代表總統了」。

▲高嘉瑜新書發表會。（圖／記者楊亞璇攝）