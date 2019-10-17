韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

▲韓國瑜展開全台傾聽之旅。（資料照／記者洪正達攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜啟動全台「傾聽之旅」，因各行程停留時間短暫，遭民進黨虧說是「沾醬油」行程。對此，韓競選總部發言人葉元之17日受訪時回擊，民進黨管好自己就好，「不用老是在小地方做文章，不然蔡英文也趕快公布競選行程，讓我們來檢討一下。」

韓國瑜16日起展開全台傾聽之旅，從最南端的鵝鑾鼻保安宮出發，一路北上，然而，因行程相當緊湊，前三天就跑了將近20個行程，有的只停留半小時至一小時就離開，日前被民進黨立委管碧玲虧說行程排得很不專業，認為行程選舉造勢的多、傾聽學習的少，撐不出來傾聽之旅的屬性，直呼蠻「沾醬油」的。

對此，葉元之受訪時也不滿回擊，民進黨管好自己就好，我們安排行程有自己的規劃，像產業座談會，現場發言都很踴躍，我們也得到很多寶貴資訊，一步一腳印，「民進黨不用老是在小地方做文章，不然蔡英文也趕快公布競選行程，讓我們來檢討一下，我覺得很無聊。」

另外，前內政部長李鴻源遭爆是韓國瑜副手，隨即遭李鴻源否認。葉元之則說，副手的問題由候選人直接處理，競辦並不清楚，一旦確定人選會盡快跟大家公布。

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