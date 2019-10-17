批蔡勞工政策太膚淺　韓國瑜顧問團主張另立法保障自由工作者

▲餐飲外送平台外送員事故頻傳，韓陣營主張另訂新法保障勞資雙方。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對近來餐飲外送平台外送員事故頻傳，勞動部火速認定外送員與平台之間的勞資關係，不是「承攬」而是「雇傭」，但韓國瑜國政顧問團17日表示，政府保障從業人員的同時，也應該用鼓勵的角度來看待新產業，主張在既有的《勞基法》外制訂《自由工作者權益保障法》。

國政顧問團批評，蔡英文2016年選舉時的勞工政見之一就是「保障非典型勞動者」，但「保障」若只是單純認定「雇傭」，這樣的保障政策未免太膚淺。

顧問團認為，政府在處理這種類似Uber數位新經濟的事務時，如不深思新經濟未來的發展遠景，而只求找一個現有法規趕緊套用來解決問題，輕則從業者反彈、打擊政府形象（如Uber駕駛上街抗議），重則新產業的生機就被政府的短視扼殺。因此，政府在保障從業人員的同時，也應該用鼓勵的角度來看待新產業，不適宜再以傳統、過度簡化的雇傭工作模式來規範。

面對數位時代新經濟的型態，顧問團主張：在既有的《勞基法》外制訂《自由工作者權益保障法》（名稱暫訂），新法要涵蓋：

一、 落實工作者的社會保障制度，包括就業等相關保險。

二、 保障工作者的團結權，並強化其與經營業者的協商制度，以爭取更好的工作條件與環境。

三、 新產業的業者有責任過濾工作者提供的服務品質，以保障消費者。

四、 新產業業者的商業創意與模式彈性要充分尊重，政府法規不要抹殺外送平台的彈性與效率。

五、 新產業製造的負面效果，也就是外部社會成本（如交通事故）要善加控制。

國政顧問團強調，新經濟來勢洶洶，政府必須勇於用新的開放態度來面對，制訂必要的新法律，而不是找舊法律削足適履。這樣一方面可以保障從業人員的福利與安全，二方面讓新產業能成長茁壯，三方面則是整個社會享受到的好處遠高於壞處，創造三贏。