限期加碼2週！10月底前至2大超商「回收乾電池」　每半公斤可折11元



▲環保署跟超商合作，辦理「電池加碼收」消費折抵加碼活動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

環保署結合統一超商及全家便利商店，自明日(18)起至10月31日止，辦理第2波「電池加碼收」消費折抵加碼活動。民眾持廢乾電池至全國（含離島）統一超商及全家便利商店門市回收，每0.5公斤廢乾電池可加碼折抵當次消費11元。

環保署表示，統一超商及全家便利商店響應環保，平時已有回收廢乾電池折抵消費活動（統一超商為0.5公斤折抵消費8元，全家便利商店為0.5公斤折抵消費10元）；為讓民眾體驗最便利的廢乾電池回收管道，再次配合環保署「電池加碼收」活動，限期加碼2週，吸引民眾加入回收廢乾電池行列（0.5公斤廢乾電池可折抵當次消費11元）。

環保署提醒，各類含乾電池產品(如：玩具、鬧鐘、遙控器、計算機…）的電池電力耗盡廢棄前，應先將乾電池妥善拆卸回收，廢電池拆卸後使用膠帶貼於正、負極，避免正負極直接接觸。此外，平時應使用具防漏塑膠容器貯存廢乾電池，並將其放置於乾燥固定地方，避免電池漏液汙染環境，待達到一定回收量後，可送到住家附近的超商、超市等設有廢乾電池回收筒的地點回收，勿貯存過長時間導致電解液流出。

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環保署呼籲，除了便利商店，還有其他的回收管道如清潔隊資源回收車、社區/村里資收站、回收商及其他販售乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用，一起舉手之勞做環保，共同為美好環境盡一份心力。

民眾如果想要更進一步瞭解廢乾電池回收相關訊息，可撥打資源回收服務專線0800-085-717（諧音：您幫我清一清）或至環保署資源回收網（網址：http://recycle.epa.gov.tw/）查詢。

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