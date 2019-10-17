積欠車貸自作聰明購買偽造車牌　上路2小時遭警攔查漏餡

▲桃園市劉姓男子今年7月間購買偽造車牌掛自己車上，外出不到2小時就被警方攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年7月間因積欠車貸無力償還，擔心被車商追債，竟異想天開向姓名不詳男子購買偽造車牌2面掛在自己車上，未料才上路不到2小時在新屋區產業道路上被員警攔查，當場查獲以壓克力製作的假車牌；劉男偵訊時坦承犯行，檢方17日偵結依偽造變造特種文書罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，49歲的劉姓男子之前因貸款購車無力償還車貸，擔心被車商追債，今年7月16日晚間8時許在中壢區向姓名年籍不詳男子，以2000元價格購買2面偽造車牌，7月22日晚間9時30分掛在自己車上外出，結果行經新屋區中華路、長福路口旁的產業道路時，被員警察覺有異攔查。

▲桃園市劉姓男子今年購買偽造車牌掛車上，外出時被警方攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出劉男轎車懸掛車牌竟是壓克力製的假車牌，雖然外觀幾可亂真，但經過燈光照射會明顯反光，很容易就能辨識真偽，劉男在偵訊時坦承犯行，辯稱擔心積欠車商車貸被追債才會自作聰明；檢方在警方提供變造車牌、現場查扣照片與汽車資料等證據，偵結依偽造變造特種文書罪、行使偽造變造或登載不實之文書罪聲請簡易判決處刑。

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