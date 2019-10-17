搭機行李過重！機靈女急穿「2.5公斤衣」...照片曝光狂吸3萬讚

實習記者賴韻如／綜合報導

行李超重加價是很多人搭飛機的困擾。菲律寶一名女乘客日前在辦理登機手續準備返國時，發現行李超重，不想額外支付費用的她，竟突發奇想把多出的2.5公斤全部穿在身上，並將其「滑稽樣」拍下上傳臉書，結果意外獲得3萬名網友前來按讚。

據《太陽報》報導，傑爾·羅德里格斯（Gel Rodriguez）於本月2日搭飛機時，被值機人員秤出她的行李重達9公斤，而每位乘客最多只允許帶7公斤的行李登機，超出的公斤數必須加價，否則無法登機。沒想到羅德里格斯為了省錢，開始將行李箱的衣服一件一件拿出來往身上穿。

從羅德里格斯發布的照片中可以看見，她當場將3條褲子、5件T恤、3件外套全部穿起，全身上下一共穿戴了2.5公斤的衣物，而行李箱的重量也從原本的9公斤成功降至6.5公斤，最後羅德里格斯也順利登機。然而，這張「木乃伊照」曝光後，也意外吸引上萬網友討論，大家紛紛驚呼「這招真的太強大」、「忽然覺得自己之前因為行李超重被罰錢真笨」。

▲羅德古茲希望大家不要學她。（圖／翻攝Gel Rodriguez臉書）

羅德里格斯事後也坦承，雖然成功省錢，但以後應該不會再做一樣的事情了，也希望其他乘客不要學，「因為這樣真的太熱啦！」