知名夜店2醉男衝突　勇警辣椒水伺候卻波及自己人

▲酒醉男子在夜店口角鬧事不聽警方勸說，作勢要警方將他上銬。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

南屯知名夜店發生酒客糾紛，警方到場見2酒醉男客不聽勸，噴灑辣椒水制伏，卻波及到自己人，善心民眾立刻拿礦泉水冰塊幫警察，所以警方用解辣劑解圍，並帶回2男管束，讓狀況順利解除。

南屯區某知名夜店17日凌晨3點左右，傳出2名男酒客在舞池發生身體碰撞衍生口角糾紛，夜店安管為避免衍生事端，將2人請出門外，但雙方仍針鋒相對，互相叫囂，另有一男一女有人在旁勸架。

▲酒醉男子不聽警方勸說還嗆聲。（圖／記者李忠憲翻攝）

第四警分局大墩派出所獲報，線上巡邏2名員警及在夜店一旁執行酒駕取締勤務的1名警員共3人到場要求雙方停止。但2人都年僅20歲左右，血氣方剛，根本不理員警勸說，繼續嗆聲外，對於警方嚇稱「再不聽就帶回派出所」，仍有人一臉醉意，伸出雙手「來啊！把我銬回去啊！」

員警見雙方不聽勸，火氣越來越大，當下噴辣椒水伺候，2男雖乖乖就範，但3警也遭辣椒水波及到，當場鼻涕、眼淚直流，其中一員還呈蹲姿，用礦泉水沖洗眼睛。民眾看到，也立刻拿出冰塊幫員警冰敷緩和不舒服症狀。

▲▼遭辣椒水波及的警員蹲在地上用礦泉水澆洗眼睛。（圖／記者李忠憲翻攝）

大墩派出所表示，警方面臨各種狀況需使用辣椒水控制現場人員，自己人誤觸狀況難免，因此都有準備解辣劑。3名員警在使用後10分鐘內就已無不適症狀，沒有就醫。2名男子遭員警帶回派出所保護管束，隨後已聯絡家屬將他們帶回。

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