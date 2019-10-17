中執會流會、新蘇系挨批吃相難看　蘇貞昌：由黨說明

▲蘇貞昌出席林口新創園啟動儀式。（圖／記者宋良義攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨16日下午召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會，而新、蘇系也挨批吃相難看。對此，行政院長蘇貞昌17日受訪時回應，黨的事項由黨說明。

民進黨中央規劃不分區立委提名委員會草案，由黨主席卓榮泰擔任召集人，成員則包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志及民進黨仲裁會陳傳岳等人。

中執會因為派系喬不攏流會、新蘇系被批吃相難看。另外，傳出蘇嘉全為確保蘇震清能列入不分區安全名單，刻意動員部分派系成員缺席，造成中執會流會杯葛黨中央。

蘇嘉全16日晚間表示，有關民進黨下屆不分區立委名單的提名，他完全尊重黨的提名機制，至於中執會成會與否，更非他個人所能影響。

蘇貞昌17日受訪時回應，自己當過黨主席，知道主席不好當，會給主席多鼓勵，主席交代的工作做為黨員會幫忙，至於黨的事務由黨說明。針對蘇嘉全部分，他再重申，由黨說明。

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