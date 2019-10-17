外送員遇險影片曝光！　不知顧客有槍…上樓外送晚餐遇警攻堅

▲餐點外送員向管理員換磁扣準備上樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、賴君欣／高雄報導

警方獲報，高雄市21歲毒品通緝犯高姓男子非法持有槍械，員警持搜索票前往，16日晚間8時與手持衝鋒槍的高男對峙30分鐘，隨後他從4樓住處陽台將槍丟下樓；而高嫌會發現門外有人，都是因為自己叫了餐點外送。

前鎮分局警方表示，21歲的高男有毒品前科，疑似非法持有槍械，聲請監聽後，認為時機成熟，便持搜索票執行搜索；高男當下為了滅證，將槍枝從4樓陽台往1樓丟棄。經確認他拿的是瓦斯衝鋒長槍，已被當場逮捕帶回偵辦。

▲高雄21歲歹徒丟步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

而這攻堅過程，全被餐點外送員目睹，原因就是高嫌自己叫了餐點外送。外送員在警匪對峙當下，剛好要送餐點給嫌犯，完全不知情的他，原本在樓下向管理員換磁扣準備上樓，警方本來想趁嫌犯開門取餐時抓人，但嫌犯驚覺有異拒絕開門。

附近民眾表示，很少會看到高嫌出門，幾乎都是叫外送居多，最後是因為高嫌母親親情喊話，才開門讓警方進入搜索。



警方一共查獲制式長槍子彈1發及查扣從4樓丟至1樓之瓦斯長槍1枝，警方依查緝所得證物，依違反槍砲刀械管制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，手槍依程序送鑑識，並調查是否涉及其犯罪，擴大偵辦中。

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