　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月地球大發燒「連海洋也沸騰了」　專家警告：登陸日本颱風有增強趨勢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼9月地球體檢報告。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲9月地球均溫比長期平均高出0.95°C，整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月。（圖／翻攝自賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

氣候專家天氣風險公司總監賈新興分析2019年9月地球體檢報告，其中，9月地球均溫比長期平均高出0.95°C，整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月。他也警告，不僅陸地發燒，連海洋也沸騰了，除會造成海洋酸化，溫暖的海洋對於颱風而言，可能也是造成颱風進入中高緯度時仍能維持一定強度的關鍵。

▲▼9月地球體檢報告。（圖／翻攝自賈新興臉書）

請繼續往下閱讀...

▲北半球9月均溫比長期平均高出1.24°C，高出2016年0.03°C締造新紀錄。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，NOAA公布了地球9月的體檢報告，9月地球均溫是比長期平均高出0.95°C，和2015年並列第1名；全球整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月，以0.04°C些微的差距擊敗2016年的1.38°C；整個北半球9月均溫也比長期平均高出1.24°C，比2016年高出了0.03°C締造新紀錄。

▲▼9月地球體檢報告。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲1880年至2019年歷年9月地球體溫距平圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

「不僅陸地發燒，連海洋也沸騰了。」賈新興說，全球9月海洋均溫和2016年並列第2名，比長期平均高了0.78°C，僅次於2015年的0.85°C。至於今年1-9月地球均溫也是140年來的第2高，比長期平均高了0.94°C僅次於2016年的1.06°C，而1-9月北半球的均溫則比長期平均高了1.13°C，和2017年並列第2名，僅次於2016年的1.31°C。

▲▼9月地球體檢報告。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲賈新興警告，不僅陸地發燒，海洋也沸騰，過去3個月至最近1周都是如此。（圖／翻攝自賈新興臉書）

他提到，特別是整個北太平洋東岸以及日本週邊的海域，過去3個月乃至最近1周都是如此。海洋的沸騰除了造成海洋酸化的問題，牽動整個海洋生態系的神經，溫暖的海洋對於颱風而言，可能也是造成颱風進入中高緯度時，仍能維持一定強度的關鍵。

▲▼ 颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝重創日本，研究顯示，自1986年來，登陸日本、中國南方沿岸地區的颱風有增強趨勢。（圖／路透）

最近針對西北太平洋登陸颱風的研究顯示，颱風生命期的最大強度（簡稱LMI，lifetime maximum intensity）有朝高緯度地區偏移的趨勢。自1986年以來，登陸日本和登陸中國南方沿岸地區的颱風都有增強趨勢，要特別留意未來因颱風帶來的降雨和強風可能引起的災害。

ET快訊
韓國瑜屏東談觀光　網嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類
學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！超多人都吃…營養師曝地雷
砂石車司機下跪「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

限期加碼2週！10月底前至2大超商「回收乾電池」　每半公斤可折11元

9月地球大發燒「連海洋也沸騰了」　專家警告：登陸日本颱風有增強趨勢

「IG難用又難唸！一不小心就跳出」　新手預言：要步入無名小站後塵了

北車四鐵共構、每天50萬人潮！　防災中心延13年啟動了

通霄國中小學94名學生赴平潭交流　鋒面南下風浪大滯留4天未返

簡單「3步驟」就能帶孩子完成的美味魔法料理！一起創造幸福好食光

聯絡簿8行日記！女兒爆料「粗心就捏眼皮」最怕她　親媽冤枉哭：根本沒打過

附身女童6天！哪吒甩令旗：祢犯天條　小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

收網購包裹！他見箱子上「賣家懇求一段手寫」靜默了　網同感：真的會很火

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

限期加碼2週！10月底前至2大超商「回收乾電池」　每半公斤可折11元

9月地球大發燒「連海洋也沸騰了」　專家警告：登陸日本颱風有增強趨勢

「IG難用又難唸！一不小心就跳出」　新手預言：要步入無名小站後塵了

北車四鐵共構、每天50萬人潮！　防災中心延13年啟動了

通霄國中小學94名學生赴平潭交流　鋒面南下風浪大滯留4天未返

簡單「3步驟」就能帶孩子完成的美味魔法料理！一起創造幸福好食光

聯絡簿8行日記！女兒爆料「粗心就捏眼皮」最怕她　親媽冤枉哭：根本沒打過

附身女童6天！哪吒甩令旗：祢犯天條　小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

收網購包裹！他見箱子上「賣家懇求一段手寫」靜默了　網同感：真的會很火

蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

巫師小刺客將回歸？　湯瑪斯復出參與非對抗訓練

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

《聲林2》Lulu為觀眾謀福利　魏如萱大合唱「你啊你啊」

李永然、陳贈吉／法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

《Pokémon GO》雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇魯11/2回歸團體戰

33歲男自摸「蛋蛋變硬」...無痛癢竟確診睪丸癌　醫整顆摘了！

生活熱門新聞

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

熱帶低壓關鍵2天向西走！周日雨來襲

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

好市多汐止店　停車收費時程曝光！

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

做工交嘸女友！暖嬤安慰惹淚　下秒補槍擊落

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」

更多熱門

相關新聞

哈吉貝重整增強成西太「風王」

哈吉貝重整增強成西太「風王」

今年第19號颱風「哈吉貝」將直撲日本關東，11至13日將對日本天氣有明顯影響，對台灣則無直接影響。「哈吉貝」經過眼牆換置重整後，強度再度提升，中央氣象局表示，「哈吉貝」中心氣壓910百帕、瞬間最大陣風每秒68公尺，超越2月強颱「蝴蝶」的915百帕、65公尺，可說是今年西太平洋風王。

哈吉貝換眼完成！強度衝二次巔峰

哈吉貝換眼完成！強度衝二次巔峰

哈吉貝暴風增強！36年來發展最快猛颱

哈吉貝暴風增強！36年來發展最快猛颱

1天內猛爆性增強！哈吉貝達標今年最強颱

1天內猛爆性增強！哈吉貝達標今年最強颱

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今年最強颱

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今年最強颱

關鍵字：

地球體檢報告NOAA天氣風險賈新興

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面