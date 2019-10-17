9月地球大發燒「連海洋也沸騰了」　專家警告：登陸日本颱風有增強趨勢

▲9月地球均溫比長期平均高出0.95°C，整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月。（圖／翻攝自賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

氣候專家天氣風險公司總監賈新興分析2019年9月地球體檢報告，其中，9月地球均溫比長期平均高出0.95°C，整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月。他也警告，不僅陸地發燒，連海洋也沸騰了，除會造成海洋酸化，溫暖的海洋對於颱風而言，可能也是造成颱風進入中高緯度時仍能維持一定強度的關鍵。

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▲北半球9月均溫比長期平均高出1.24°C，高出2016年0.03°C締造新紀錄。（圖／翻攝自賈新興臉書）



賈新興指出，NOAA公布了地球9月的體檢報告，9月地球均溫是比長期平均高出0.95°C，和2015年並列第1名；全球整個陸地均溫比長期平均高出1.42°C，創下1880年以來最熱的9月，以0.04°C些微的差距擊敗2016年的1.38°C；整個北半球9月均溫也比長期平均高出1.24°C，比2016年高出了0.03°C締造新紀錄。

▲1880年至2019年歷年9月地球體溫距平圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

「不僅陸地發燒，連海洋也沸騰了。」賈新興說，全球9月海洋均溫和2016年並列第2名，比長期平均高了0.78°C，僅次於2015年的0.85°C。至於今年1-9月地球均溫也是140年來的第2高，比長期平均高了0.94°C僅次於2016年的1.06°C，而1-9月北半球的均溫則比長期平均高了1.13°C，和2017年並列第2名，僅次於2016年的1.31°C。

▲賈新興警告，不僅陸地發燒，海洋也沸騰，過去3個月至最近1周都是如此。（圖／翻攝自賈新興臉書）

他提到，特別是整個北太平洋東岸以及日本週邊的海域，過去3個月乃至最近1周都是如此。海洋的沸騰除了造成海洋酸化的問題，牽動整個海洋生態系的神經，溫暖的海洋對於颱風而言，可能也是造成颱風進入中高緯度時，仍能維持一定強度的關鍵。

▲颱風哈吉貝重創日本，研究顯示，自1986年來，登陸日本、中國南方沿岸地區的颱風有增強趨勢。（圖／路透）

最近針對西北太平洋登陸颱風的研究顯示，颱風生命期的最大強度（簡稱LMI，lifetime maximum intensity）有朝高緯度地區偏移的趨勢。自1986年以來，登陸日本和登陸中國南方沿岸地區的颱風都有增強趨勢，要特別留意未來因颱風帶來的降雨和強風可能引起的災害。