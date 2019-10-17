嘉大創校百年經典史料暨文物特展　見證台灣教育農耕演進

▲▼ 嘉大百年經典史料暨文物特展。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為慶祝創校百年，緬懷前人篳路藍縷及畢業校友無私的奉獻，19日起至11月29日在蘭潭校區圖書館舉辦「嘉大百年經典史料暨文物特展」；26日校慶當天下午2時30分辦理開幕茶會。同時配合特展活動，精選嘉大珍貴史料與文物照片，彙編出版「嘉大百年經典史料暨文物特展專輯」，邀請民眾一起見證嘉大百年發展軌跡。

▲嘉大百年經典史料暨文物特展第1展區經典史料文獻。（圖／嘉義大學提供）

特展主要有3個展區，第1個展區「經典史料」呈現嘉大檔案史料，例如大事記簡圖、歷任校長以及嘉農、嘉師、嘉大發展重要文獻。第2展區「早期文物」為嘉大各學系或單位典藏文物，包括早期教學儀器33種、早期農用器具60種、早期圖書館藏16件、畢業紀念冊14冊、獎牌及行政文物14件等。第3展區「往事流影」，以精選190張照片，記錄著歷年來學校景物變化，呈現不同時期的師生活動。

圖書館館長丁志權表示，特展內容相當豐富，展示嘉大百年來各時期文物及珍貴歷史照片，藉由特展把嘉大成長過程呈現在眼前，也讓校友睹物思情，細數學生時期在校園中青春揚溢的點點滴滴，展覽期間歡迎各界前來參觀共襄盛舉。

▲嘉大百年經典史料暨文物特展第2展區早期畢業紀念冊。（圖／嘉義大學提供）

嘉大艾群校長表示，國立嘉義大學在千禧年由國立嘉義師範學院及國立嘉義技術學院兩校整併成立。回顧百年來，民國四、五十年代嘉農校友，投入農耕隊，為拓展國家外交披荊斬棘，造福人類；嘉師校友，為國民教育工作，從山巔到海濱，弦歌不輟，作育英才。今年嘉大邁入百年，誠樸精進，卓然有成，讓我們共同見證百年來臺灣教育的蛻變與躍進。