日閣員時隔2年參拜靖國神社　秋祭登場安倍供奉祭品

▲ 秋季例行大祭今天展開，直到20日落幕。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本靖國神社的秋季例行大祭今（17日）登場，沖繩北方擔當相衛藤晟一（Seiichi Eto）當地上午8時許現身參拜，也是2年多來首度有內閣官員參拜靖國神社。首相安倍晉三一如往年沒有現身，以首相的名義供奉名為「真榊」的供品，而厚生勞動相加騰勝信、日本眾議院議長大島理森也同樣供奉「真榊」。

綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，靖國神社把每2年一次的例行大祭視為重要的祭祀活動，衛藤晟一今年4月就曾參加靖國神社的春季大祭，當時他是首相輔佐官，今天更是現身關鍵的秋祭首日，並以「國務大臣 參議院議員衛藤晟一」名義參拜，最終在沒有回答記者提問的情況之下離開神社。

▲ 安倍晉三曾於2013年12月參拜靖國神社。（圖／路透）

事實上，這是安倍內閣2年多來首次有官員前往靖國神社參拜，上一位參拜的閣員是總務大臣高市早苗（Takaichi Sanae），於2017年4月現身靖國神社。

靖國神社供奉日本250萬名戰爭亡靈，包括二戰後被判處觸犯戰爭罪的高階將領。安倍晉三日前在國會明確提到，政府會朝著「日中關係新時代」的方向繼續前進，許多閣員也表態不會現身參拜祭典，但據了解，日本議員聯盟「大家一起來參拜靖國神社」18日會集體現身靖國神社參拜。

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