外送員傍晚接到訂單…一看「6字備註」下秒立馬追查！神解救年輕生命

▲外送員接到奇怪訂單，挽救一條生命。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省開遠市一位外送員日前因為對自己的訂單多留了個心眼，挽救了一個人的性命。外送員陳劍雲5日下午5點左右接到了一個外送訂單，看到備註欄有一句奇怪的話，就是這句話讓他警鈴大響，認為事情恐怕不簡單，可能可以救一條生命！

據《看看新聞》報導，外送員陳劍雲當時看到備註上面寫著，「幫買一瓶農藥。」立即察覺事態複雜的他說，「接到這個單子的時候，心裡馬上有一種危機感，我第一時間跟對方溝通，溝通途中得到對方給我的（農藥）購買地址；此外，因為顧客外送填的位址不詳細，我覺得這個事情有點嚴重，趕緊聯繫上級。」

上級了解情況後，第一時間報了警。警方讓陳劍雲繼續聯繫對方，儘量拖延時間，找到對方的具體位置。在此過程中，陳劍雲多次撥打對方電話，不斷安撫情緒，幾次溝通後，終於使對方冷靜下來，隨後獲得了對方的具體位置。

▲外送員接到奇怪訂單，立即報案。（圖／翻攝自看看新聞）

當天下午6點半左右，陳劍雲和警員找到了訂單的主人。原來，這名男子是從外地來開遠工作，因為家事不順，心情苦悶，想喝農藥自尋短見，但由於人生地不熟，不知道哪裡可以買農藥，想出一招，通過「外送服務」購買農藥。

目前，警方通過和男子談心後，終於解開了對方的心結。

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



