無畏蘋果、迪士尼威脅　Netflix Q3訂戶成長盤後股價飆漲9%

▲Netflix昨（16）日發布第三季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

距離蘋果影音串流服務Apple TV+推出僅剩2周，雖然這對全球影音串流龍頭Netflix來說是個迫在眉睫的威脅，但該公司表示並不擔心。Netflix昨（16）日發布第三季財報，呈反彈趨勢，付費訂戶增幅也略高於華爾街預期。激勵盤後股價上漲9.2%至312.69美元。

Netflix發布的第三季全球付費訂閱淨增戶數為677萬人，略低於預期，其中，美國國內付費訂閱戶數淨增51.7萬戶，低於分析師預期的80萬戶，而海外市場的付費訂閱戶數則淨增625.5萬戶，略高於預期。Q3收入為52.4億美元，較去年同期增長31%；每股收益為1.47美元，高於分析師預期的每股1.05美元。目前Netflix全球會員數超過1.58億，預計今年全年淨增2670萬人，低於去年的2860萬人。

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Netflix今年暑期強檔影集《怪奇物語3》創下了至今「最多觀看數」的紀錄，上線4周即有6400萬會員觀看。本季Netflix將推出新一季的《王冠》及由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的新作《愛爾蘭殺手》，預計將帶來新一波訂戶增長。此外，Netflix也強調對於非英語原創創內容的投資也持續增加。

Netflix最大的未知數在於與即將於11月推出的Apple TV+及12月推出的Disney+間的競爭。Netflix表示，過去該公司一直在與Hulu及有線電視競爭，而這些新服務的到來意味著「競爭加劇」。不過該公司指出，儘管競爭對手擁有一些不錯的作品，但他們無法與Netflix的內容多樣性匹敵。Netflix表示，該公司近期成長「可能會有一些適度的阻力」，但從長遠來看，預計會有「良好增長」。

該公司指出，整個市場正在轉向串流媒體服務，而蘋果、迪士尼及美國國家廣播公司（NBC）都將助長這一轉變。Netflix預測，由於內容的差異，消費者將傾向訂閱多種串流媒體服務，當人們不再為有線電視付費時，他們將有投入更多金錢在串流媒體上，從而訂閱Apple TV+或Netflix等。

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