妻稱「爸爸車禍」打包離台　夫探望岳父超健康…等半年心寒休了

▲黃女聲稱父親出車禍受傷，想要返鄉探親。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

阿正（化名）去年6月與越南籍的黃姓女子結婚，沒想到今年3月對方聲稱「爸爸出車禍」，隨即打包行李離開，他等了又等都沒見到妻子回來，請人打探一下，得知岳父根本超健康，這才驚覺受騙，氣得提告請求離婚，日前獲得新北地院法官判准。

阿正在判決書中主張，他與黃女是在2018年6月25日結婚，同年10月22日才辦理結婚登記，婚後兩人一同住在台灣，沒想到今年3月初妻子突然說「爸爸發生車禍」，接著就將自己的物品全部打包，並在同年的3月6日出境返回越南。

▲黃女出境之後，就再也沒有回來台灣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

由於妻子這一走就毫無音訊，阿正擔心可能是遇到什麼困難，於是請妻子的越南中文老師幫忙去探望看看，沒想到收到的消息卻是岳父根本沒事，妻子也沒有返回越南的家，這才驚覺可能受騙，自己也無意再繼續維持這段婚姻，因此決定訴請離婚。

新北地院法官調查，黃女自2019年3月6日後出境離台，至今都未再入境，雙方分居至今長達半年，加上她經過合法通知都未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，可見她不僅忽視丈夫的感受，更無意維持家庭，換做他人處於同一處境，恐怕也難以繼續維持這段婚姻，最後依《民法》第1052條第2項之規定，裁准兩人離婚。