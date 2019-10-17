北捷8折優惠年底退場　柯文哲承諾推北市境內月票

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運運輸本業長年虧損，都要靠業外收入才能打平。為了改善公司的財務體質，北捷決定在年底取消持電子票證全8折的優惠。市長柯文哲17日到議會進行專案報告，國民黨議員陳重文建議柯文哲，可以比照1280的概念，推出800元的北市境內月票，柯答詢時坦言，目前已有在研議，現場也簽下承諾書，但他強調，金額還要試算，無法確定是800元。

柯文哲17日專案報告時指出，台北捷運持電子票證搭乘打8折優惠年底會取消，未來捷運票價也會調整，至於雙北1280月票會繼續實施。北捷也透露，捷運去年虧損13億新台幣，取消8折後會多超過20億收入，加加減減可以多出4億元。

國民黨議員陳重文建議，取消8折優惠後，市府可以推出北市境內的800元吃到飽月票，且要比照1280月票，都有捷運公車轉乘、ubike等相關優惠，不只恢復小確幸，大眾也會搭稱大眾交通工具。

對此，柯文哲說，這在國外很多，市府內部確實有在研議，目前都是由副秘書長陳志銘擔任PM列管。隨後陳重文拿出承諾書上前要柯簽署，柯文哲大方同意並畫押，會推出境內月票；但柯強調，金額部分還要試算，不能確定是800元。