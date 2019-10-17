宜蘭男頭城山區水源探勘摔10米深山溝　29人接力搬下山

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名70多歲簡姓老翁，16日與林姓友人，到頭城鎮北宜路上新花園圓通寺附近山區，進行水源探勘，腳一滑不慎跌落10米深山溝，搜救人員深夜，使用SKED（捲筒式擔架），合力將老翁搬運下山，幸老翁雖頭部有創傷但意識清楚，被送往陽大醫院救治。

▲宜蘭警消連夜搶救出跌落10米深山溝的70多歲簡姓老翁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局指出，70多歲簡姓老翁，16日與林姓友人，前往頭城鎮北宜路二段71巷5號往上新花園圓通寺附近水源探勘，簡姓老翁走在濕滑地面時，不慎跌落10公尺深山溝，消防局獲報後派遣特種、頭城及礁溪分隊及29人前往搶救，但入口有鐵鍊鎖住車輛無法通行，緊急使用油壓剪將鐵鍊剪斷，救災車輛得以進入。

因天色漸暗、山勢陡峭及地面濕滑等因素，增加搜救困難度，搜救人員克服險峻環境，於17時2分下切山溝接觸傷患，患者意識清楚，頭部有創傷，搜救人員為其頭部包紮止血、穩定生命徵象後，由搜救人員使用SKED（捲筒式擔架）合力搬運下山，於23時33分救援下山送往陽大醫院。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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