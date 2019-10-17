智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導



智崴資訊（5263）宣布在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」15日正式開幕，讓飛行劇院版圖再度往北推進，插旗冰島首都雷克雅維克，智崴集團歐陽志宏執行長笑稱，現在起從地球最北端到最南端都可以看到智崴打造的飛行劇院。



「飛越冰島」座落於首都雷克雅維克市中心的港口新興藝術區（Grandi Harbour），遊客們乘坐在由智崴打造的i-Ride飛行劇院，可飛過著名的眾神瀑布 （Godafoss waterfall）以及知名地標哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja），更破天荒潛入冰島人煙罕至的秘境，體驗鬼斧神工的自然奇景。

▲世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

開幕日當天雷克雅維克副市長出席晚會致詞表示，冰島大自然的美景讓所有冰島人感到驕傲，隨著「飛越冰島」成為「飛越FlyOver系列」的一員，相信未來「飛越冰島」在加拿大及其他地區的飛行劇院播映後，將更有助於吸引外國觀光客前往冰島觀光旅遊。



智崴集團執行長歐陽志宏表示，「飛越冰島」為智崴繼「飛越加拿大」及「飛越美國」兩大成功案例後，與原班人馬創意團隊共同打造的第三座飛行劇院，也是與「飛越FlyOver系列」品牌新東家Viad Corp（紐約證券交易所：VVI）子公司Pursuit合作的第一個專案。

▲世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

歐陽志宏表示，Pursuit專營Viad Corp集團之全球飛行劇院開發業務，旗下擁有智崴打造的「飛越加拿大」，以及甫開幕的「飛越冰島」兩座飛行劇院，之後第三座飛行劇院「飛越拉斯維加斯」，也即將於2021年在拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）最繁榮的核心地帶開幕。



Viad Corp自成立Pursuit公司以來積極拓展觀光旅遊景點的休閒娛樂項目，日前Viad Corp集團總裁Steve Moster已宣布「飛越加拿大」的第二座飛行劇院即將於2022年在加拿大多倫多的著名景點CN Tower旁開幕，未來智崴將持續與Pursuit攜手合作，在北美洲以及全世界打造更多飛行劇院。

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島。（圖／智崴提供）