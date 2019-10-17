　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
智崴資訊（5263）宣布在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」15日正式開幕，讓飛行劇院版圖再度往北推進，插旗冰島首都雷克雅維克，智崴集團歐陽志宏執行長笑稱，現在起從地球最北端到最南端都可以看到智崴打造的飛行劇院。
   
「飛越冰島」座落於首都雷克雅維克市中心的港口新興藝術區（Grandi Harbour），遊客們乘坐在由智崴打造的i-Ride飛行劇院，可飛過著名的眾神瀑布 （Godafoss waterfall）以及知名地標哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja），更破天荒潛入冰島人煙罕至的秘境，體驗鬼斧神工的自然奇景。

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

▲世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

開幕日當天雷克雅維克副市長出席晚會致詞表示，冰島大自然的美景讓所有冰島人感到驕傲，隨著「飛越冰島」成為「飛越FlyOver系列」的一員，相信未來「飛越冰島」在加拿大及其他地區的飛行劇院播映後，將更有助於吸引外國觀光客前往冰島觀光旅遊。
 
智崴集團執行長歐陽志宏表示，「飛越冰島」為智崴繼「飛越加拿大」及「飛越美國」兩大成功案例後，與原班人馬創意團隊共同打造的第三座飛行劇院，也是與「飛越FlyOver系列」品牌新東家Viad Corp（紐約證券交易所：VVI）子公司Pursuit合作的第一個專案。

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

▲世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

歐陽志宏表示，Pursuit專營Viad Corp集團之全球飛行劇院開發業務，旗下擁有智崴打造的「飛越加拿大」，以及甫開幕的「飛越冰島」兩座飛行劇院，之後第三座飛行劇院「飛越拉斯維加斯」，也即將於2021年在拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）最繁榮的核心地帶開幕。
 
Viad Corp自成立Pursuit公司以來積極拓展觀光旅遊景點的休閒娛樂項目，日前Viad Corp集團總裁Steve Moster已宣布「飛越加拿大」的第二座飛行劇院即將於2022年在加拿大多倫多的著名景點CN Tower旁開幕，未來智崴將持續與Pursuit攜手合作，在北美洲以及全世界打造更多飛行劇院。

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕。（圖／智崴提供）

▲智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島。（圖／智崴提供）

ET快訊
他在好市多停車「超時10分鐘」　被收近4000元
韓國瑜屏東談觀光　網嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類
學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！超多人都吃…營養師曝地雷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制

小米空氣淨化機3「5千有找」　適用15坪主打小家庭

6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

90Hz螢幕、50W快充！realme首款旗艦手機X2 Pro登場　台灣年底前上市

影／LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

iOS 13普及率出爐！蘋果公布已有五成iPhone用戶升級　33%iPad運行iPadOS

智崴攜手美國旅遊大廠插旗冰島　世界最北飛行劇院開幕

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

英飛凌雷達技術導入Google Pixel 4　實現手勢控制

小米空氣淨化機3「5千有找」　適用15坪主打小家庭

6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

90Hz螢幕、50W快充！realme首款旗艦手機X2 Pro登場　台灣年底前上市

影／LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

快訊／國3號南下385公里車禍　拖板車自撞H鋼散落「南下全封」

歐洲理事會主席：英國脫歐協議可望在17日獲猚通過

美冠G4田中將大對決葛蘭基　洋基指望扳平太空人

蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

沒錢好心痛！哈佛研究：減薪導致中風、心臟病風險增加17%

巫師小刺客將回歸？　湯瑪斯復出參與非對抗訓練

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

《聲林2》Lulu為觀眾謀福利　魏如萱大合唱「你啊你啊」

李永然、陳贈吉／法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

3C家電熱門新聞

Windows 10更新再傳災情

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

蘋果iOS 13.1.3釋出　修正備份和藍牙連接等問題

Google無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods

LINE Pay一卡通斷網補償方案出爐！　超商限時「6小時」10%回饋

Office 2010明年終止延伸支援

小米升級版空氣淨化機3　不到5千

英飛凌技術導入Pixel 4　實現手勢控制

升級前注意！macOS Catalina取消32-bit軟體支援

LINE Pay驚傳系統故障無法支付　官方：原因釐清中

「捷徑」替你測試iPhone功能正不正常

小米再添新通路夥伴　終於與燦坤合作

iPhone SE 2 定價容量曝光！郭明錤：2020年將現換機潮

90Hz螢幕、50W快充！realme X2 Pro登場

更多熱門

相關新聞

慶雙十！身分證數字有「1」和「0」　高雄i-Ride體驗中心買一送一

慶雙十！身分證數字有「1」和「0」　高雄i-Ride體驗中心買一送一

智崴今（10）日宣布，為了歡慶雙十國慶，不僅邀請邦交國貴賓搭乘微風南山i-Ride來認識台灣，同時在北高祭出優惠好康活動，台北航點只要現場拍照打卡，即可享有瓷禧免費珍珠鮮奶茶一杯；至於高雄體驗中心只要身分證數字有「1」和「0」，即可享有全票買一送一優惠。

iPhone摔出飛機　1年後神奇找回

iPhone摔出飛機　1年後神奇找回

極簡格調　雲霧般輕盈的山中小屋

極簡格調　雲霧般輕盈的山中小屋

智崴打造南半球首座飛行劇院　澳洲最大樂園Dreamworld開幕

智崴打造南半球首座飛行劇院　澳洲最大樂園Dreamworld開幕

冰川坍激起3.6米浪　皮艇運動員險滅頂

冰川坍激起3.6米浪　皮艇運動員險滅頂

關鍵字：

智崴冰島飛行劇院

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面