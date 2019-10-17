曾銘宗：從3因素看　韓國瑜勝選機會很大

▲中國國民黨立法院黨團總召兼書記長曾銘宗。

圖文／中評社

針對2020選舉，中國國民黨立法院黨團總召兼書記長曾銘宗接受中評社訪問表示，從選舉迄今仍有三成不表態、不滿蔡英文高達4成以上，以及國民黨政黨支持領先民進黨10%以上等情形觀察，國民黨2020參選人韓國瑜勝選機會很大。立委選舉部分，立法院總席次113席，目前藍營35席，明年選舉獲得過半57席不是問題。

有關第三勢力的政黨，曾銘宗表示，台北市長柯文哲的台灣民眾黨可能取代時代力量進入國會，但估計只會獲得5席左右，不太可能到達10席，原因一，台灣的政治架構與政治體制，以及單一選區兩票制的選制，這些情況從過去選舉的歷史來看，都不利於小黨發展；二民眾黨提出區域立委參選人並不亮眼，大概只有台北還能吸引、凝聚一些政黨票，其他地方不容易有發展空間。

對於親民黨主席宋楚瑜是否第五度投入大選？對韓國瑜的影響？以及親民黨能否保住現有3席不分區立委？

曾銘宗研判，宋楚瑜很可能投入大選，選票部分屬於泛藍，因此選戰到最後藍綠歸隊，宋仍有可能些微影響韓國瑜的得票，但影響不大；至於親民黨的“立委”席次，得看宋的影響力有多大，但要突破現有3席不容易。

前立委劉盛良14日接受中評社訪問時，評估韓國瑜可以贏蔡英文80至100萬票，甚至可能上看150萬票，曾銘宗較為審慎，但篤定韓很有機會贏蔡。

曾銘宗分析，一，不管哪一家民調，沒有表態的都在三成以上。二，蔡英文的施政不滿意度非常高，全在4成以上，有的甚至到5成。三，政黨支持度方面，國民黨始終領先民進黨至少10%以上。

他指出，過去民進黨一直把韓國瑜綁在高雄市，然後以顯微鏡檢視、打壓，所以韓前陣子較吃虧，如今韓請假競選，擺脫束縛。高雄市政也有3個非常強的部長級的副市長坐鎮，分別是前“交通部長”葉匡時、前“行政院秘書長”李四川、前“勞動部長”陳雄文鎮守高雄，可以讓韓無後顧之憂，再加上前述三個現象綜合觀察，韓國瑜未來的情勢大有可為，蔡絕對沒有想像中的樂觀。

▲曾銘宗身兼黨團大黨鞭，不僅角色吃重，工作量也很大。

曾銘宗說，擔任韓國瑜競選總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權已整合好地方黨部、後援會及顧問團，因此黨部輔選不會有問題，誰擔任競選幹部不重要，要真正投入輔選發揮影響力才重要，外界炒作馬英九、黨主席吳敦義、新北市長侯友宜等人心結不是事實，因為馬吳確實都在全力輔選，侯也曾保證一定會適時挺韓，所以“人和”也不會有問題。

曾銘宗表示，外界可能好奇韓流與當年馬英九旋風到底誰比較強？其實很難做比較，因為馬、韓兩人前後政治時空不一樣，面臨的氛圍、條件也不一樣，候選人的特性也不一樣，所以不容易比較，不過如今時代變遷，現在連傳播通路都從過去的報紙、電視改變為網路，所以過去選民接受演講長篇大論的模式，如今選民變為較接受價值觀的短篇演講造勢，這沒有好不好的問題，完全是時代變遷，韓國瑜正好掌握這個要點。

對於國民黨的立委選情，曾銘宗表示，總席次113席，吳敦義的高標是60席，若以目前情況，過半57席是有可能的，其中在總數34席不分區政黨票的部分，國民黨目前只有11席，明年選舉最理想的情況是獲得17席，保守估計可能在13至15席之間。

曾銘宗指出吳敦義不論是黨務經驗、政治歷練都很豐富完整，而且在國民黨最艱困的時候領導全黨，功勞實在不小，所以支持吳列入不分區“立委”，至於要當“領頭羊”或“壓軸”他沒意見。