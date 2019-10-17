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他30年不肯去看醫生　籃球大陰囊「垂到膝蓋」還噁心流湯！

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▲▼下半身,下體,疼痛,。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子陰囊異常腫脹卻一直不肯去就醫。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴拿馬一名43歲男子竟然長達30年沒去看過醫生，近來他因為嚴重發燒前去就醫，醫生們卻意外發現，他的陰囊竟然腫脹到像籃球一樣，甚至還垂到膝蓋附近，造成他行動困難平時得依靠輔助器才能行走，生活大小事全都得依靠母親幫忙。

醫學期刊《泌尿科病例報告》(Urology Case Reportso)近來發表了這個案例，不願具名的43歲男子由於一直沒有去就醫，導致他的陰囊膨脹成重達3公斤的龐然大物，並且長達約30公分，垂至膝蓋的模樣看起來比一般籃球還大，導致整個生殖器被埋在其中，且左陰囊底部的2個開放性傷口還飄出腐臭味並且流膿液。

醫生還發現，男子的下腹部以及骨盆也有腹股溝疝的問題，並且因為尿液淤積的問題，使得一顆腎臟嚴重腫脹，擔心腐敗組織可能會導致敗血症問題，緊急進行手術先切除受感染的皮膚組織，再進行為期5天的抗生素治療。

男子腐爛的傷口開始有改善後，便著手進行切除陰囊及修復疝氣的大手術，術後2天病患便被送至康復機構進行療養。醫生表示，一個月後再見到該名病患，對方的患處不但恢復了功能，並且外觀看起來也很正常，手術成果十分成功。

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