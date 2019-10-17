「IG難用又難唸！一不小心就跳出」　新手預言：要步入無名小站後塵了

▲你有IG帳戶嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

臉書（Facebook）和IG（Instagram）是很受歡迎的兩大社群網站，但比起臉書，年輕人幾乎都用IG。一名IG新手發文說，IG好難用，要步入「無名小站」的後塵，引發討論。據調查，台灣IG月活躍用戶來到740萬人，占了將近3分之1的台灣人口。

原PO今天（17日）在「爆怨公社」臉書社團說，「IG好難用哦，介面好奇怪，用很多次了，還是不熟悉它的邏輯，一不小心就跳出來了，氣死人了。而且又很難唸，要步入無名的後塵了。」

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此文引起不同看法，有一派認為，「基本上IG很好用，只是你不會用」、「IG其實很簡單，不要想得太複雜了」；另一派認為，「我也覺得介面不習慣，進去幾次就退出幾次」、「難用+1」。

▼原PO認為IG介面很難用。（圖／ETtoday新聞雲）



IG於2010年10月問世，2012年被臉書以10億美元（約新台幣306億元）收購；2018年6月數據顯示，全球活躍用戶超過10億人。據之前調查，台灣月活躍用戶數來到740萬人，占了將近3分之1的台灣人口。

有使用IG的人一定知道頁面底部的愛心（Activity）功能裡，有一個「 追蹤中 （Following）」的標籤，可看到追蹤的人一舉一動，包括按誰讚、到哪留言等。而IG官方近日宣布關閉這項功能，產品主管沙阿（Vishal Shah）在外媒的採訪中表示，許多人不知自己的動態是可以在此被其他人看到，因此感到驚慌，所以他們決定移除。

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